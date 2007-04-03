Додано: Вів 06 лют, 2018 01:55

логан1919 написав: Народ а что делать то? Сливать все или подъёма ждать? Народ а что делать то? Сливать все или подъёма ждать?

Главное правило при работе с такого рода активами - вкладывать только те деньги, потеря которых для вас не критична. Которые не взяты в кредит, не предназначены для конкретных трат и т.п.Наеюсь, что у вас именно так.В таком случае - просто расслабьтесь, не думайте об этом. Шансы угадать, куда сейчас двинет курс - 50/50. Не слушайте тех, кто советует продавать. Курс может в любой момент пойти вверх, и вы будете жалеть об этом. Но может и продолжить падение. Никто этого не знает. В любом случае - заплатите маржу и комиссию, будете нервничать.Биткоин уже настолько известен и раскручен, что он никуда не денется. Всякие шиткоины могут исчезнуть, но не он. Разве что все государства сговорившись примут к нему жесткие репрессивные меры, но я в это не верю. Не смогли же запретить людям качать "пиратские" фильмы и книги, биткоин тоже, я думаю, не осилят прикрыть.И помните, что его ограниченное количество, 21 млн. Всего по 0,003 на каждого жителя Земли. Его дефляция заложена в самой его природе.Падения в 2-3-4 раза в истории биткоина уже были, и всё время биткоин рано или поздно отыгрывал падения. Большая вероятность, что и на этот раз так будет. Правда, это может занять время. Даже если (вдруг) вскоре увидите курс 3-4 тыс. - не отчаивайтесь. Вы ничего не потеряли, пока не продали дешевле, чем купили. Просто ждите, не продавайте. Выведите из биржи в кошелек, запишите ключевую фразу и забудьте про них. Через год-два вероятно вы сможете вернуть вложенное, с хорошим наваром.