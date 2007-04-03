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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:25
Yuri_T Для адептов криптолоховалюты. А чего вы разволновались то? Биток ,этож валюта будущего,будете рассчитываться битком,зачем вам эти мерзкие старые доллары и евро? Откажитесь от них и пользуйтесь этими ,так всем нужными 0,003 битка на рожу населения Земли. У вас их с удовольствием примут в любом магазине или кафе,не так ли?
6.200,0 -2120,5 -25,49%
09:23:29 - Режим реального времени.
ПС поклонники мерзких,отживших,"ФИАТНЫХ" денег кусают локти в желании прикупить очень им нужную запись в инете ,но нехватает битка на всех. А он ТААК востребован,и машины и квартиры продают исключительно в битках,хахаха
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awm111
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Додано: Вів 06 лют, 2018 08:51
Vitl, проскочили мощнейший уровень поддержки в 6300. Следующий откуп на каком уровне делать?
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airmax78
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:27
Zebra написав:
А тренд на слив, на бифинекс за сутки завели 9к биткоинов, чтоб продать. Выйти в фиат. Перекреститься и забыть как о страшном сне.
А чи є десь якісь свідоцтва того, що від бітфайнекса можливо отримати фіат? особисто такого не пробував, але інфо-фон свідчить про те, що це утопія. Думаю, там зараз можливо тільки зміняти бітка на альти, або пошортити та вийти криптою
привид у телевізорі
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мнацаканов
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:27
Я думаю, из сострадания, в этой ветке надо объявить режим тишины, пока не закончится этот обвал.
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airmax78
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:29
airmax78 написав:
Ну ок. Фиг с ней, с криптой. А что это на фондовом рынке начинается такое?
4-я волна перед последним загоном наверх. Сейчас там все жуто испугаются, но испуг будет не долгим.
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killerbean
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:35
Шашлычек, на который тут зазывали, уже давно жарится на деньгах зазываемых на пикничек. И запах у него уже не очень. Все, затыкаюсь.
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airmax78
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:36
killerbean написав: airmax78 написав:
Ну ок. Фиг с ней, с криптой. А что это на фондовом рынке начинается такое?
4-я волна перед последним загоном наверх. Сейчас там все жуто испугаются, но испуг будет не долгим.
шото я очкую, от хая ефір схуд уже до ПА600...
прийдеться карти використовувати по прямому призхначенню - куячити в танчики
а вєдь уже рука подималась помінять на хвіат ПА800...
ладно, куплю на роспродажі криптокотят на розплод
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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