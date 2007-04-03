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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:14
Advokat написав:
причиной сегодняшнего снижения биткоина стало рекордное за последние годы падение американского фондового рынка - за одну сессию основные индексы - DJIA, NASDAQ и S&P - потеряли 3-5%, в результате чего доллар подорожал практически ко всем классам активов
Почему же доллар падает по сравнению с гривной?? Гривна получается тоже подорожала ко всем классам активов?
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Додано: Вів 06 лют, 2018 19:20
чик написав: Андрей_В написав: Zebra написав:
На битфинекс за сутки только одного биткоина завели и слили на $200 млн.
Кукл тарится... Ну не перепуганные же хомяки его выкупают в самом деле.
чего нет ? паники в этот раз не було, бо 6000-7000 многие предсказывали по теханалу и типа дальше рост... так шо мелочь тоже тарится, сколько за сегодня на ветку заходили с вопросами, как купить и т.п.
это я чиста поржать спрашивал
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Додано: Вів 06 лют, 2018 21:19
Advokat написав:
причиной сегодняшнего снижения биткоина стало рекордное за последние годы падение американского фондового рынка - за одну сессию основные индексы - DJIA, NASDAQ и S&P - потеряли 3-5%, в результате чего доллар подорожал практически ко всем классам активов
Та да, а еще солнце не с той ноги встало
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