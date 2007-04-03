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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 989990991992

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.4 5 36
1) $6250 і вище
6%
2
2) $6000-$6249
6%
2
3) $5900-$5999
6%
2
4) $5750-$5899
3%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
8%
3
7) $4500-$4999
11%
4
8 $3500-$4499
19%
7
9) $2500-$3499
6%
2
10) нижче $2500
36%
13
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:14

  Advokat написав:причиной сегодняшнего снижения биткоина стало рекордное за последние годы падение американского фондового рынка - за одну сессию основные индексы - DJIA, NASDAQ и S&P - потеряли 3-5%, в результате чего доллар подорожал практически ко всем классам активов

Почему же доллар падает по сравнению с гривной?? Гривна получается тоже подорожала ко всем классам активов? :D
spirithn
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:20

  чик написав:
  Андрей_В написав:
  Zebra написав:На битфинекс за сутки только одного биткоина завели и слили на $200 млн.


Кукл тарится... Ну не перепуганные же хомяки его выкупают в самом деле.

чего нет ? паники в этот раз не було, бо 6000-7000 многие предсказывали по теханалу и типа дальше рост... так шо мелочь тоже тарится, сколько за сегодня на ветку заходили с вопросами, как купить и т.п.

это я чиста поржать спрашивал :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:19

  Advokat написав:причиной сегодняшнего снижения биткоина стало рекордное за последние годы падение американского фондового рынка - за одну сессию основные индексы - DJIA, NASDAQ и S&P - потеряли 3-5%, в результате чего доллар подорожал практически ко всем классам активов

Та да, а еще солнце не с той ноги встало
antey1969
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