Додано: Сер 07 лют, 2018 08:23

А чому чугуній не "пузир", упав же в ТРИ рази: і у нас криза, а біток теж упав в ТРИ рази і не тільки пузир, а ще МММ?

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.