Почему же доллар падает по сравнению с гривной?? Гривна получается тоже подорожала ко всем классам активов?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:14
Почему же доллар падает по сравнению с гривной?? Гривна получается тоже подорожала ко всем классам активов?
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:20
это я чиста поржать спрашивал
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:19
Та да, а еще солнце не с той ноги встало
Додано: Вів 06 лют, 2018 23:06
так , ладно. Маск запустил свою теслу на Марс, вернемся к нашим БАРАНАМ. Что там с откскоком? Или с началом нового ТРЕНДА?
Додано: Вів 06 лют, 2018 23:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
куплленное па 6к отдал па 7,5 чтоб спать спокойно
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 07 лют, 2018 00:07
trololo
разумно.
с годами начинаешь ценить спокойный сон.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 07 лют, 2018 08:23
А чому чугуній не "пузир", упав же в ТРИ рази: і у нас криза, а біток теж упав в ТРИ рази і не тільки пузир, а ще МММ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:01
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Біткоїн значно гірший за МММ, не зовсім розумію, чому досі з ним не покінчили. Мало того, що це цілком непотрібний інструмент (принаймні як валюта), то для його продукування використовується цілком реальна електроенергія, для виробництва якої використовується, в основному, викопне паливо. В черговий раз людство демонструє свій ідіотизм
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если вы этого не понимаете. То необходимо пройти ликбез.
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