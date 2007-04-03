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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 989990991992

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.6 5 44
1) $6250 і вище
5%
2
2) $6000-$6249
5%
2
3) $5900-$5999
5%
2
4) $5750-$5899
2%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
7%
3
7) $4500-$4999
11%
5
8 $3500-$4499
23%
10
9) $2500-$3499
7%
3
10) нижче $2500
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:14

  Advokat написав:причиной сегодняшнего снижения биткоина стало рекордное за последние годы падение американского фондового рынка - за одну сессию основные индексы - DJIA, NASDAQ и S&P - потеряли 3-5%, в результате чего доллар подорожал практически ко всем классам активов

Почему же доллар падает по сравнению с гривной?? Гривна получается тоже подорожала ко всем классам активов? :D
spirithn
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:20

  чик написав:
  Андрей_В написав:
  Zebra написав:На битфинекс за сутки только одного биткоина завели и слили на $200 млн.


Кукл тарится... Ну не перепуганные же хомяки его выкупают в самом деле.

чего нет ? паники в этот раз не було, бо 6000-7000 многие предсказывали по теханалу и типа дальше рост... так шо мелочь тоже тарится, сколько за сегодня на ветку заходили с вопросами, как купить и т.п.

это я чиста поржать спрашивал :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:19

  Advokat написав:причиной сегодняшнего снижения биткоина стало рекордное за последние годы падение американского фондового рынка - за одну сессию основные индексы - DJIA, NASDAQ и S&P - потеряли 3-5%, в результате чего доллар подорожал практически ко всем классам активов

Та да, а еще солнце не с той ноги встало
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:06

  antey1969 написав:
  Advokat написав:причиной сегодняшнего снижения биткоина стало рекордное за последние годы падение американского фондового рынка - за одну сессию основные индексы - DJIA, NASDAQ и S&P - потеряли 3-5%, в результате чего доллар подорожал практически ко всем классам активов

Та да, а еще солнце не с той ноги встало

так , ладно. Маск запустил свою теслу на Марс, вернемся к нашим БАРАНАМ. Что там с откскоком? Или с началом нового ТРЕНДА? :mrgreen:
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

куплленное па 6к отдал па 7,5 чтоб спать спокойно
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 00:07

trololo
разумно.
с годами начинаешь ценить спокойный сон.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:23

А чому чугуній не "пузир", упав же в ТРИ рази: і у нас криза, а біток теж упав в ТРИ рази і не тільки пузир, а ще МММ?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Біткоїн значно гірший за МММ, не зовсім розумію, чому досі з ним не покінчили. Мало того, що це цілком непотрібний інструмент (принаймні як валюта), то для його продукування використовується цілком реальна електроенергія, для виробництва якої використовується, в основному, викопне паливо. В черговий раз людство демонструє свій ідіотизм
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  kmm3 написав:В черговий раз людство демонструє свій ідіотизм

Если вы этого не понимаете. То необходимо пройти ликбез.

https://bitcoin.org/en/developer-guide
killerbean
 
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