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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 994995996997

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.6 5 56
1) $6250 і вище
7%
4
2) $6000-$6249
5%
3
3) $5900-$5999
4%
2
4) $5750-$5899
2%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
7%
4
7) $4500-$4999
9%
5
8 $3500-$4499
20%
11
9) $2500-$3499
7%
4
10) нижче $2500
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На прошлой неделе пользователи биржи Coinbase, покупавшие биткоины, обнаружили дополнительные комиссии в своих банковских выписках. Как выяснилось, VISA и Mastercard решили изменить подход к обработке криптовалютных транзакций в своих системах.
Теперь такие операции классифицируются не как «покупки», а как «выдача наличных», что даёт возможность банкам и эмитентам карт взимать дополнительные комиссии.
Advokat
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:15

  Schwarzik написав:Тезер на месте. Биток +25%. "Всепропальщики" как то примолкли.
Vitl - респект и огромное спасибо за источники.


- расслабляться рано, глобально пока остаёмся в нисходящем канале.Но конечно, отскок вселил надежду и уверенность, что никакого апокалипсиса пока не намечается
- не рискуйте критическими и заёмными средствами
- в этой теме лучше переходить на конструктивный спор,вместо того что есть, плюс торговые идеи
- всем профита, и не только в крипте
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:22

  Advokat написав:На прошлой неделе пользователи биржи Coinbase, покупавшие биткоины, обнаружили дополнительные комиссии в своих банковских выписках. Как выяснилось, VISA и Mastercard решили изменить подход к обработке криптовалютных транзакций в своих системах.
Теперь такие операции классифицируются не как «покупки», а как «выдача наличных», что даёт возможность банкам и эмитентам карт взимать дополнительные комиссии.

Хомяка надо давить. Пользуется благами фиатной цивилизации, а хочет, чтоб все было на шару. Притронулся к крипте за фиат - получи комиссию не меньше, чем в крипте платишь майнерам и биржам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:29

  Zebra написав:
  Tolevas написав:С 6000 откупают, решили, что дно?

А чего не откупаить. Падение актива более чем в 3 раза от пика. Отскок до 8000-9000 еще будет. Но только когда перестанет заходить биток на холодный кошель битфинекса. Следите хомки. Это бесплатный инсайд.

https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r


Так и случилось.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:32

  Zebra написав:
  Zebra написав:
  Tolevas написав:С 6000 откупают, решили, что дно?

А чего не откупаить. Падение актива более чем в 3 раза от пика. Отскок до 8000-9000 еще будет. Но только когда перестанет заходить биток на холодный кошель битфинекса. Следите хомки. Это бесплатный инсайд.

https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r


Так и случилось.

навангуй отскік до 13000, прасю :oops: :cry:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 18:05

  kmm3 написав:
  killerbean написав:Шо вы до меня приколупались. Я уже объяснил. Пока матчасть не освоите - я вместо текста ваших постов вижу только "ко-ко-ко, биткоин, ко-ко-ко секта, ко-ко-ко Мавроди"

Ваши посты выглядят совсем смешно, так как вы не понимаете что такое Immutable Ledger. Вы не понимаете принципах на которых это все работает, и почему этот самый Леджер такой бесценный, и может стоить хоть соклько угодно.


Ко-ко-ко, Immutable Ledger - priceless :mrgreen:
Пробував дискутувати, бо на перший погляд адекватом видались :)
Пошукаю ще

Just for fun:
https://marketoonist.com/wp-content/upl ... kchain.jpg
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:16

  flyman написав:навангуй отскік до 13000, прасю :oops: :cry:

Кстати, вторичный показатель того, что эра крипты постепенно закатывается - взлетевшие цены на видеокарты перевалили через гребень и стали потихоньку планировать вниз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  antey1969 написав:Кстати, вторичный показатель того, что эра крипты постепенно закатывается - взлетевшие цены на видеокарты перевалили через гребень и стали потихоньку планировать вниз.

Не, плохая теория. В Июне после хайпа RX480-е были по 25К - сейчас до такого не дошло.
killerbean
 
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