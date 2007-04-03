На прошлой неделе пользователи биржи Coinbase, покупавшие биткоины, обнаружили дополнительные комиссии в своих банковских выписках. Как выяснилось, VISA и Mastercard решили изменить подход к обработке криптовалютных транзакций в своих системах. Теперь такие операции классифицируются не как «покупки», а как «выдача наличных», что даёт возможность банкам и эмитентам карт взимать дополнительные комиссии.
Schwarzik написав:Тезер на месте. Биток +25%. "Всепропальщики" как то примолкли. Vitl - респект и огромное спасибо за источники.
- расслабляться рано, глобально пока остаёмся в нисходящем канале.Но конечно, отскок вселил надежду и уверенность, что никакого апокалипсиса пока не намечается - не рискуйте критическими и заёмными средствами - в этой теме лучше переходить на конструктивный спор,вместо того что есть, плюс торговые идеи - всем профита, и не только в крипте
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Advokat написав:На прошлой неделе пользователи биржи Coinbase, покупавшие биткоины, обнаружили дополнительные комиссии в своих банковских выписках. Как выяснилось, VISA и Mastercard решили изменить подход к обработке криптовалютных транзакций в своих системах. Теперь такие операции классифицируются не как «покупки», а как «выдача наличных», что даёт возможность банкам и эмитентам карт взимать дополнительные комиссии.
Хомяка надо давить. Пользуется благами фиатной цивилизации, а хочет, чтоб все было на шару. Притронулся к крипте за фиат - получи комиссию не меньше, чем в крипте платишь майнерам и биржам.
А чего не откупаить. Падение актива более чем в 3 раза от пика. Отскок до 8000-9000 еще будет. Но только когда перестанет заходить биток на холодный кошель битфинекса. Следите хомки. Это бесплатный инсайд.
А чего не откупаить. Падение актива более чем в 3 раза от пика. Отскок до 8000-9000 еще будет. Но только когда перестанет заходить биток на холодный кошель битфинекса. Следите хомки. Это бесплатный инсайд.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
killerbean написав:Шо вы до меня приколупались. Я уже объяснил. Пока матчасть не освоите - я вместо текста ваших постов вижу только "ко-ко-ко, биткоин, ко-ко-ко секта, ко-ко-ко Мавроди"
Ваши посты выглядят совсем смешно, так как вы не понимаете что такое Immutable Ledger. Вы не понимаете принципах на которых это все работает, и почему этот самый Леджер такой бесценный, и может стоить хоть соклько угодно.
Ко-ко-ко, Immutable Ledger - priceless Пробував дискутувати, бо на перший погляд адекватом видались Пошукаю ще