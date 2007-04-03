Додано: Чет 08 лют, 2018 20:55

Ціни на криптовалюту, в тому числі біткоїн, можливо, ніколи не стабілізуються, і в підсумку цифрові токени можуть стати різновидом фінансової піраміди.



Про це пише Bloomberg.



Двоє науковців Піттсбургcкого університету спробували визначити вартість біткоїна на основі методів математичного моделювання та експериментальної економіки і прийшли до висновку, що цей актив "не має цінності за традиційними мірками" і, можливо, є бульбашкою.



Вартість біткоїна залежить в основному від думок невеликого числа покупців, які часто помиляються.



Коли ці покупці біжать в надійні активи, підозрюючи, що їх інвестиції не такі надійні, як їм здавалося, ціни падають.



Криптовалюти знову дорожчають, коли ці покупці відчувають себе досить впевнено, щоб повернутися, йдеться в дослідженні.



Біткоїн не вперше порівнюють з фінансовою пірамідою.



На відміну від традиційних валют, біткоїн мало де можна використовувати для оплати товарів і послуг. Його тримають в основному в якості інвестиції в надії на зростання котирувань.



У минулому році вартість криптовалюти виросла в 14 разів, а з початку цього року впала на 44 відсотки.



Крім того, невелика кількість власників впливають на динаміку валюти дуже сильно. Близько 1 тисячі осіб володіють 40 відсотками від загальної суми існуючих на даних момент біткоїнів.



Нагадаємо, майже 20% власників криптовалют брали гроші в борг, щоб купити біткоїни або іншу криптовалюту.