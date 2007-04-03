Кстати, какой источник кто предлагает брать за опорный? + Предлагется принять участие в опросе на максимальный курс в 1 квартале
- по источнику писал уже -битфинекс однозначно, т к их данные и графики используются чаще других. - в заголовке таблицы нужно убрать слово - откуп.К откупу минимальный курс имеет мало отношения, т к он делается по правилам порциями на разных уровнях, в связи с тем, что никто на 100% достоверно не может утверждать дно это или не дно или...или.Таких кто на дне откупит всю котлету найдётся...скорее не найдётся. - 2олл сложилась неоднозначная ситуация.Большая вероятность возврата к падению, но для этого необходимы негативные условия и новости.А также появилась вероятность того, что минимум пройден.Время покажет.Пока ключевой уровень 9400.Пробой этого уровня и выход в диапазон 10-12 будет означать конец коррекции.И наоборот НЕ взятие этого уровня отбросит курс вниз сначала до ок 7 и потом возможно ниже.Так что верующие в то или другое, молитесь каждый за своё. Уровни называю конечно по битфинексу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Ціни на криптовалюту, в тому числі біткоїн, можливо, ніколи не стабілізуються, і в підсумку цифрові токени можуть стати різновидом фінансової піраміди.
Про це пише Bloomberg.
Двоє науковців Піттсбургcкого університету спробували визначити вартість біткоїна на основі методів математичного моделювання та експериментальної економіки і прийшли до висновку, що цей актив "не має цінності за традиційними мірками" і, можливо, є бульбашкою.
Вартість біткоїна залежить в основному від думок невеликого числа покупців, які часто помиляються.
Коли ці покупці біжать в надійні активи, підозрюючи, що їх інвестиції не такі надійні, як їм здавалося, ціни падають.
Криптовалюти знову дорожчають, коли ці покупці відчувають себе досить впевнено, щоб повернутися, йдеться в дослідженні.
Біткоїн не вперше порівнюють з фінансовою пірамідою.
На відміну від традиційних валют, біткоїн мало де можна використовувати для оплати товарів і послуг. Його тримають в основному в якості інвестиції в надії на зростання котирувань.
У минулому році вартість криптовалюти виросла в 14 разів, а з початку цього року впала на 44 відсотки.
Крім того, невелика кількість власників впливають на динаміку валюти дуже сильно. Близько 1 тисячі осіб володіють 40 відсотками від загальної суми існуючих на даних момент біткоїнів.
Нагадаємо, майже 20% власників криптовалют брали гроші в борг, щоб купити біткоїни або іншу криптовалюту.