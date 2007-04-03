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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 99899910001001

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.5 5 60
1) $6250 і вище
8%
5
2) $6000-$6249
5%
3
3) $5900-$5999
3%
2
4) $5750-$5899
2%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
8%
5
7) $4500-$4999
10%
6
8 $3500-$4499
18%
11
9) $2500-$3499
7%
4
10) нижче $2500
38%
23
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:22

  Faceless написав:
  Faceless написав:Зображення

Кстати, какой источник кто предлагает брать за опорный?
+ Предлагется принять участие в опросе на максимальный курс в 1 квартале


- по источнику писал уже -битфинекс однозначно, т к их данные и графики используются чаще других.
- в заголовке таблицы нужно убрать слово - откуп.К откупу минимальный курс имеет мало отношения, т к он делается по правилам порциями на разных уровнях, в связи с тем, что никто на 100% достоверно не может утверждать дно это или не дно или...или.Таких кто на дне откупит всю котлету найдётся...скорее не найдётся.
- 2олл сложилась неоднозначная ситуация.Большая вероятность возврата к падению, но для этого необходимы негативные условия и новости.А также появилась вероятность того, что минимум пройден.Время покажет.Пока ключевой уровень 9400.Пробой этого уровня и выход в диапазон 10-12 будет означать конец коррекции.И наоборот НЕ взятие этого уровня отбросит курс вниз сначала до ок 7 и потом возможно ниже.Так что верующие в то или другое, молитесь каждый за своё. 8) Уровни называю конечно по битфинексу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ээээ, а как теперь лохам объяснить, почему биток падать начал? Тут вон люди в окна выходят, а оказывается никаких проблем то и нет.

Korean Prime Minister: Closing Down Crypto Exchanges ‘Not a Serious Consideration’

https://news.bitcoin.com/korean-prime-m ... %20Channel
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:55

Біткоїн може виправдати найгірші очікування - вчені

Ціни на криптовалюту, в тому числі біткоїн, можливо, ніколи не стабілізуються, і в підсумку цифрові токени можуть стати різновидом фінансової піраміди.

Про це пише Bloomberg.

Двоє науковців Піттсбургcкого університету спробували визначити вартість біткоїна на основі методів математичного моделювання та експериментальної економіки і прийшли до висновку, що цей актив "не має цінності за традиційними мірками" і, можливо, є бульбашкою.

Вартість біткоїна залежить в основному від думок невеликого числа покупців, які часто помиляються.

Коли ці покупці біжать в надійні активи, підозрюючи, що їх інвестиції не такі надійні, як їм здавалося, ціни падають.

Криптовалюти знову дорожчають, коли ці покупці відчувають себе досить впевнено, щоб повернутися, йдеться в дослідженні.

Біткоїн не вперше порівнюють з фінансовою пірамідою.

На відміну від традиційних валют, біткоїн мало де можна використовувати для оплати товарів і послуг. Його тримають в основному в якості інвестиції в надії на зростання котирувань.

У минулому році вартість криптовалюти виросла в 14 разів, а з початку цього року впала на 44 відсотки.

Крім того, невелика кількість власників впливають на динаміку валюти дуже сильно. Близько 1 тисячі осіб володіють 40 відсотками від загальної суми існуючих на даних момент біткоїнів.

Нагадаємо, майже 20% власників криптовалют брали гроші в борг, щоб купити біткоїни або іншу криптовалюту.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:33

  barabass написав:поставил шорт ордер на 8800 на поляне


Живо убрал. Хомячкам при виде всей этой кучи стенок страшно втариваться.
Zebra
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