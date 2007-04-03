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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 999100010011002

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.5 5 62
1) $6250 і вище
8%
5
2) $6000-$6249
5%
3
3) $5900-$5999
3%
2
4) $5750-$5899
2%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
10%
6
7) $4500-$4999
10%
6
8 $3500-$4499
18%
11
9) $2500-$3499
6%
4
10) нижче $2500
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 01:48

Мария Репко
7 ч ·
Конспект (длинный) с киевского криптокона, кому я обещала.

"Мечта об МММ бессмертна. Идея «разбогатеть моментально», так любимая большинством, все еще делает богатым более хитрое меньшинство. Это не остановить. Возможность капитализировать глупость будет существовать всегда."- опытный квант-трейдер Шанхайской товарной биржи о криптовалютах

Дискуссия вокруг криптовалюты мне чем-то напоминает кота Шредингера. Пока закрыт ящик, неясно, жив или мертв в нем котенок. Пройдет еще несколько лет, а может быть даже несколько десятков лет, и станет понятнее, чем все-таки окажется криптовалюта - финансовой пирамидой или новым мировым средством платежа.

На киевском криптоконе (спасибо за организацию Paul Kozack) обсуждали две основных мысли:

Мысль 1. На ICO зарабатывают "продавцы лопат во время золотой лихорадки": юристы, адвайзеры и др. Те, кто размещает монеты и/или покупает их, просто весело и азартно с переменным успехом просаживают реальные и виртуальные деньги.

Дело в том, что выпуск токенов никак не регулируется. Если при выходе обычной компании на рынок акций (IPO) инвестор покупает акции как право на участие в капитале и распределении дивидендов, это регулируется нормативными актами и за нарушения мошенников вполне могут посадить, то в случае с монетами никто ни за что и ничем не отвечает. Инвесторы по сути покупают воздух, обеспеченный чем-либо только на словах. А те, кто продает монеты, дополнительно покупают услуги советников и рекламщиков, причем по ставкам в пять-десять раз выше рынка для обычных товаров.

Креативный способ заработать на ICO придумали еще одни веселые ребята, позаимствовав и трансформировав идею рейтинговых агентств. Идея заключается в том, чтобы запустить площадку с обзорами разных ICO, а потом присылать резко негативные обзоры новичкам, исправляя их за небольшой благотворительный вклад в биткойнах.

Отдельным весельем грозит «выход» из токенов в обычные зеленые доллары. При обычном IPO менеджер выпуска становится часто маркет-мейкером по бумагам, поддерживает рыночные котировки. Но в случае токена, даже если он супер-успешно разместился и монеты счастливого инвестора «стоят» теперь 20 млн вместо 1 млн, продать эти токены за доллары почти нереально – на рынке просто нет покупателей и продавцов, а реальный объем торгов может быть 1 млн в месяц. Если попытаться продать свои «подорожавшие» монеты в рынок, то цена на них сразу обвалится.

SEC – комиссия по ценным бумагам США – пытается регулировать этот рынок, но пока что не слишком успешно. Токены запрещены еще в нескольких странах, но это не останавливает ни желающих «поднять» деньги эмитентов, ни жадных до шальных денег инвесторов.

Мысль 2. При этом, когда пена сойдет, именно некая разновидность криптовалюты с большой долей вероятности станет средством платежа в будущем как золотые монеты заменили когда-то огромные каменные диски, бумажные деньги пришли на смену золоту, а пластиковые карточки – на смену бумажным деньгам.

Кроме того, криптовалюта/цифровая валюта, если выпускать ее будет некий национальный или над-национальный орган, как и обычные деньги, потенциально может принести несколько серьезных плюсов для экономики в целом, то есть для всех ее участников:

• снизить затраты всех экономических агентов на комиссии платежных систем;
• снизить затраты на обслуживание оборота наличных денег (хранение, инкассация и т.п.);
• снизить затраты на финансовый мониторинг и увеличить прозрачность транзакций благодаря технологии блокчейн.

Даже украинский национальный банк вполне серьезно рассматривает выпуск национальной крипто-гривны АПД имеется ввиду цифровой гривны, и это - разные вещи. У этого проекта уже даже есть проектный менеджер (!!!) и, возможно, вскоре появится проект законодательного регулирования.

На сегодня это остается слегка маниловскими прожектами: биткойн вообще не может нормально выполнять функции денег (ни средства сбережения, ни средства платежа) из-за скачков цены и низкой скорости транзакций. Но и Falcon ведь не сразу взлетел. Кстати, один из участников панели поэтично назвал сегодняшние криптовалюты «маленькой частью большого космоса»
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 02:07

Почитал ветку, а весело тут у вас :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:15

NASDAQ Bubble vs Bitcoin Bubble

https://twitter.com/whalepool/status/961789620190154752
Востаннє редагувалось moniks в П'ят 09 лют, 2018 07:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:24

Департамент кіберполіції хоче легалізувати криптовалюту
Легалізація криптовалют дозволить кіберполіції зробити цей вид ділової активності контрольованим.
"Дуже часто до нас звертаються із заявами про викрадення криптовалюти. Існують шахрайські схеми, коли власник електронного гаманця надає доступ шахраям до своїх акаунтів, і вони переводять десятки тисяч доларів на інший гаманець. Цей вид злочину можна кваліфікувати як шахрайство із використанням електронно-обчислювальної техніки. Людина ошукана, вона перерахувала якісь електронні кошти за якісь послуги і взамін нічого не отримала – це чисте шахрайство", – додав заступник начальника Департаменту кіберполіції.

Нині в Україні Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжними засобами. Це питання ніяк не врегульоване на законодавчому рівні.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:50

  jump написав:Департамент кіберполіції хоче легалізувати криптовалюту
Легалізація криптовалют дозволить кіберполіції зробити цей вид ділової активності контрольованим.
"Дуже часто до нас звертаються із заявами про викрадення криптовалюти. Існують шахрайські схеми, коли власник електронного гаманця надає доступ шахраям до своїх акаунтів, і вони переводять десятки тисяч доларів на інший гаманець. Цей вид злочину можна кваліфікувати як шахрайство із використанням електронно-обчислювальної техніки. Людина ошукана, вона перерахувала якісь електронні кошти за якісь послуги і взамін нічого не отримала – це чисте шахрайство", – додав заступник начальника Департаменту кіберполіції.

Нині в Україні Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжними засобами. Це питання ніяк не врегульоване на законодавчому рівні.


Пчелы против меда? А чем же будет заниматься бравая рэкэтня из СБУ пока селян дырявят в АТО?
moniks
 
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