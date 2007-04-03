Мария Репко

7 ч ·

Конспект (длинный) с киевского криптокона, кому я обещала.



"Мечта об МММ бессмертна. Идея «разбогатеть моментально», так любимая большинством, все еще делает богатым более хитрое меньшинство. Это не остановить. Возможность капитализировать глупость будет существовать всегда."- опытный квант-трейдер Шанхайской товарной биржи о криптовалютах



Дискуссия вокруг криптовалюты мне чем-то напоминает кота Шредингера. Пока закрыт ящик, неясно, жив или мертв в нем котенок. Пройдет еще несколько лет, а может быть даже несколько десятков лет, и станет понятнее, чем все-таки окажется криптовалюта - финансовой пирамидой или новым мировым средством платежа.



На киевском криптоконе (спасибо за организацию Paul Kozack) обсуждали две основных мысли:



Мысль 1. На ICO зарабатывают "продавцы лопат во время золотой лихорадки": юристы, адвайзеры и др. Те, кто размещает монеты и/или покупает их, просто весело и азартно с переменным успехом просаживают реальные и виртуальные деньги.



Дело в том, что выпуск токенов никак не регулируется. Если при выходе обычной компании на рынок акций (IPO) инвестор покупает акции как право на участие в капитале и распределении дивидендов, это регулируется нормативными актами и за нарушения мошенников вполне могут посадить, то в случае с монетами никто ни за что и ничем не отвечает. Инвесторы по сути покупают воздух, обеспеченный чем-либо только на словах. А те, кто продает монеты, дополнительно покупают услуги советников и рекламщиков, причем по ставкам в пять-десять раз выше рынка для обычных товаров.



Креативный способ заработать на ICO придумали еще одни веселые ребята, позаимствовав и трансформировав идею рейтинговых агентств. Идея заключается в том, чтобы запустить площадку с обзорами разных ICO, а потом присылать резко негативные обзоры новичкам, исправляя их за небольшой благотворительный вклад в биткойнах.



Отдельным весельем грозит «выход» из токенов в обычные зеленые доллары. При обычном IPO менеджер выпуска становится часто маркет-мейкером по бумагам, поддерживает рыночные котировки. Но в случае токена, даже если он супер-успешно разместился и монеты счастливого инвестора «стоят» теперь 20 млн вместо 1 млн, продать эти токены за доллары почти нереально – на рынке просто нет покупателей и продавцов, а реальный объем торгов может быть 1 млн в месяц. Если попытаться продать свои «подорожавшие» монеты в рынок, то цена на них сразу обвалится.



SEC – комиссия по ценным бумагам США – пытается регулировать этот рынок, но пока что не слишком успешно. Токены запрещены еще в нескольких странах, но это не останавливает ни желающих «поднять» деньги эмитентов, ни жадных до шальных денег инвесторов.



Мысль 2. При этом, когда пена сойдет, именно некая разновидность криптовалюты с большой долей вероятности станет средством платежа в будущем как золотые монеты заменили когда-то огромные каменные диски, бумажные деньги пришли на смену золоту, а пластиковые карточки – на смену бумажным деньгам.



Кроме того, криптовалюта/цифровая валюта, если выпускать ее будет некий национальный или над-национальный орган, как и обычные деньги, потенциально может принести несколько серьезных плюсов для экономики в целом, то есть для всех ее участников:



• снизить затраты всех экономических агентов на комиссии платежных систем;

• снизить затраты на обслуживание оборота наличных денег (хранение, инкассация и т.п.);

• снизить затраты на финансовый мониторинг и увеличить прозрачность транзакций благодаря технологии блокчейн.



Даже украинский национальный банк вполне серьезно рассматривает выпуск национальной крипто-гривны АПД имеется ввиду цифровой гривны, и это - разные вещи. У этого проекта уже даже есть проектный менеджер (!!!) и, возможно, вскоре появится проект законодательного регулирования.



На сегодня это остается слегка маниловскими прожектами: биткойн вообще не может нормально выполнять функции денег (ни средства сбережения, ни средства платежа) из-за скачков цены и низкой скорости транзакций. Но и Falcon ведь не сразу взлетел. Кстати, один из участников панели поэтично назвал сегодняшние криптовалюты «маленькой частью большого космоса»