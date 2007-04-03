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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1002100310041005

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 67
1) $6250 і вище
12%
8
2) $6000-$6249
4%
3
3) $5900-$5999
3%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
10%
7
7) $4500-$4999
10%
7
8 $3500-$4499
16%
11
9) $2500-$3499
6%
4
10) нижче $2500
36%
24
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  trololo написав:па 8500-8600 можно шортить аккуратно. стопик баксов двести


Не, я конечно не иксперд, спорить не буду. Но почему ставки, шорты, лонги и т.д. идут не в процентах а в абсолютых величинах?

Не то что я хочу подкопать, просто интересно?
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 02:00

  killerbean написав:Но почему ставки, шорты, лонги и т.д. идут не в процентах а в абсолютых величинах?

без привязки к цене и исключительно процентами можно выразить только обнуление, т.е. -100% ))
для всех остальных "ставок" нужна абсолютная величина.

до 9к не хватит сил, завтра наверное опять стрижка хомяков.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 03:02

  baffet написав:
  killerbean написав:Но почему ставки, шорты, лонги и т.д. идут не в процентах а в абсолютых величинах?

без привязки к цене и исключительно процентами можно выразить только обнуление, т.е. -100% ))
для всех остальных "ставок" нужна абсолютная величина.

до 9к не хватит сил, завтра наверное опять стрижка хомяков.

как вы определяете хватит или не хватит сил

Драйвер роста и падения - Китай, Южная Корея и Япония.
Все остальные страны на крипту оказывают только фоновое воздействие.

Южная Корея снова начала гнать цену.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 08:56

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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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