Не, я конечно не иксперд, спорить не буду. Но почему ставки, шорты, лонги и т.д. идут не в процентах а в абсолютых величинах?
Не то что я хочу подкопать, просто интересно?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лют, 2018 00:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 10 лют, 2018 02:00
без привязки к цене и исключительно процентами можно выразить только обнуление, т.е. -100% ))
для всех остальных "ставок" нужна абсолютная величина.
до 9к не хватит сил, завтра наверное опять стрижка хомяков.
Додано: Суб 10 лют, 2018 03:02
как вы определяете хватит или не хватит сил
Драйвер роста и падения - Китай, Южная Корея и Япония.
Все остальные страны на крипту оказывают только фоновое воздействие.
Южная Корея снова начала гнать цену.
Додано: Суб 10 лют, 2018 08:56
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 10 лют, 2018 09:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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