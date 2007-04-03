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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1004100510061007

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 68
1) $6250 і вище
12%
8
2) $6000-$6249
4%
3
3) $5900-$5999
3%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
10%
7
7) $4500-$4999
10%
7
8 $3500-$4499
16%
11
9) $2500-$3499
6%
4
10) нижче $2500
37%
25
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:27

  Оранжевый-хит сезона написав:Zebra т.е. только вниз? и до какого уровня?

Плавное сползание до конца года в район 4000-5000

Самые сильные просадки в начале года, потом будут все слабее и слабее.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:26

Російські фізики-ядерники майнили криптовалюту на робочому суперкомп'ютері
Подібні спроби останнім часом були зареєстровані в цілій низці великих компаній Росії, що мають великі обчислювальні потужності.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/02/10/633956/
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:28

Visa і Mastercard ввели комісію за покупку криптовалюти за дебетовою або кредитною карткою, прирівнявши такі операції до зняття готівки.

Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на криптобіржу CoinBase.

Раніше криптовалютная біржа CoinBase стягувала комісію за покупку криптовалюти в розмірі 4%. Пізніше Visa і Mastercard також ввели комісію на подібні операції в розмірі 5%. Таким чином, інвестори втрачають майже 10%.

Наголошується, що операції з купівлі криптовалюти не підпадають під безвідсотковий пільговий період по кредитній карті.

Клієнти також можуть зробити покупку з більш низькою комісією через банківський переказ, але це займає кілька днів.

Видання вважає, що подібні зміни можуть торкнутися криптовалютних операцій і через інші біржі.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:46

  trololo написав:
  Андрей_В написав:
  trololo написав:уровень стопа зависит от технического уровня цены


Стоп на крипте (да и на пр. сильно волатильных активах собственно тож) смысла ставить особо нет. Поставишь близко - боты обстригут. Поставишь далеко - смысл теряется. Только вручную. А если надо отлучится так, шо даже смартфона с запрограммированным на уровни сигналоми нет в кармане - то лучше в кэш отскочить.


Без стопа долго не протянешь.

Ну даже в профессиональной среде, с развитием роботов, эта дискуссия сейчас актуальна. Кто то считает стопы инструментом не профи, кто то наоборот.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:48

  Zebra написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Zebra т.е. только вниз? и до какого уровня?

Плавное сползание до конца года в район 4000-5000

Самые сильные просадки в начале года, потом будут все слабее и слабее.


То что на рынках было, то не обязательно повторится в точности. Крипта далеко уже не та, что была в 2014.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

отэто хомяки непуганые маржиналкой
при ходе битка +-1000 в день они 200 стоп ставят, ггг

ордер по 8800 сработал, откуп по 5500
barabass
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:54

  barabass написав:отэто хомяки непуганые маржиналкой
при ходе битка +-1000 в день они 200 стоп ставят, ггг

ордер по 8800 сработал, откуп по 5500

т.е. будет по 5500?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:07

  Оранжевый-хит сезона написав:
  barabass написав:отэто хомяки непуганые маржиналкой
при ходе битка +-1000 в день они 200 стоп ставят, ггг

ордер по 8800 сработал, откуп по 5500

т.е. будет по 5500?


я вижу на 6000, 5000 и 3000
но куда дойдет того ніхто незна
barabass
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