Додано: Суб 10 лют, 2018 18:28

Visa і Mastercard ввели комісію за покупку криптовалюти за дебетовою або кредитною карткою, прирівнявши такі операції до зняття готівки.

Раніше криптовалютная біржа CoinBase стягувала комісію за покупку криптовалюти в розмірі 4%. Пізніше Visa і Mastercard також ввели комісію на подібні операції в розмірі 5%. Таким чином, інвестори втрачають майже 10%.

операції з купівлі криптовалюти не підпадають під безвідсотковий пільговий період по кредитній карті.



Клієнти також можуть зробити покупку з більш низькою комісією через банківський переказ, але це займає кілька днів.