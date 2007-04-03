Плавное сползание до конца года в район 4000-5000
Самые сильные просадки в начале года, потом будут все слабее и слабее.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:27
Додано: Суб 10 лют, 2018 18:26
Російські фізики-ядерники майнили криптовалюту на робочому суперкомп'ютері
Подібні спроби останнім часом були зареєстровані в цілій низці великих компаній Росії, що мають великі обчислювальні потужності.
Додано: Суб 10 лют, 2018 18:28
Visa і Mastercard ввели комісію за покупку криптовалюти за дебетовою або кредитною карткою, прирівнявши такі операції до зняття готівки.
Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на криптобіржу CoinBase.
Раніше криптовалютная біржа CoinBase стягувала комісію за покупку криптовалюти в розмірі 4%. Пізніше Visa і Mastercard також ввели комісію на подібні операції в розмірі 5%. Таким чином, інвестори втрачають майже 10%.
Наголошується, що операції з купівлі криптовалюти не підпадають під безвідсотковий пільговий період по кредитній карті.
Клієнти також можуть зробити покупку з більш низькою комісією через банківський переказ, але це займає кілька днів.
Видання вважає, що подібні зміни можуть торкнутися криптовалютних операцій і через інші біржі.
Додано: Суб 10 лют, 2018 18:46
Ну даже в профессиональной среде, с развитием роботов, эта дискуссия сейчас актуальна. Кто то считает стопы инструментом не профи, кто то наоборот.
Додано: Суб 10 лют, 2018 18:48
То что на рынках было, то не обязательно повторится в точности. Крипта далеко уже не та, что была в 2014.
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
отэто хомяки непуганые маржиналкой
при ходе битка +-1000 в день они 200 стоп ставят, ггг
ордер по 8800 сработал, откуп по 5500
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:54
т.е. будет по 5500?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 10 лют, 2018 21:07
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