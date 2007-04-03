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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1005100610071008

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 71
1) $6250 і вище
13%
9
2) $6000-$6249
4%
3
3) $5900-$5999
3%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
10%
7
7) $4500-$4999
11%
8
8 $3500-$4499
15%
11
9) $2500-$3499
6%
4
10) нижче $2500
37%
26
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 23:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

я торгую в ексченж режиме, там моржова нет в принципе
пампы/дампы не страшны, боты не страшны, стопы не нужны
даже наоборот пампы/дампы и боты это твои друзья
barabass
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 23:54

  Vitaka написав:Битка таки пошел на юг... Щас "присядем" баксов на 500

А доходность и спрос на заемные средства на финксе в гору...
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 00:14

  barabass написав:я торгую в ексченж режиме, там моржова нет в принципе
пампы/дампы не страшны, боты не страшны, стопы не нужны
даже наоборот пампы/дампы и боты это твои друзья


не слышал такого. типа торговли волатильностью?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 00:31

  trololo написав:
  barabass написав:я торгую в ексченж режиме, там моржова нет в принципе
пампы/дампы не страшны, боты не страшны, стопы не нужны
даже наоборот пампы/дампы и боты это твои друзья


не слышал такого. типа торговли волатильностью?


на биржах есть ексченж режим https://poloniex.com/exchange#btc_xrp
вот там просто покупаешь дешево продаешь дорого монетки за биток
из недостатков - шортить нельзя, те используется движ только вверх (с битком наоборот)
barabass
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 03:46

  Андрей_В написав:
  Vitaka написав:Битка таки пошел на юг... Щас "присядем" баксов на 500

А доходность и спрос на заемные средства на финксе в гору...

Думаю это по причине того, что там ставки упали за последние недели до 5-8%% годовых, народ бабло повыводил (в т.ч. и я) и упало маржинальное предложение. Риски не оправдывали профит. Вот и происходит рост.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 03:50

  Андрей_В написав:
  Zebra написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Zebra т.е. только вниз? и до какого уровня?

Плавное сползание до конца года в район 4000-5000

Самые сильные просадки в начале года, потом будут все слабее и слабее.


То что на рынках было, то не обязательно повторится в точности. Крипта далеко уже не та, что была в 2014.

Возрастная категория инвесторов и их психология один-в-один. Все пузыри сдуются примерно одинаково.

killerbean говорит, что будет шип до 3000. Я разделяю его мнение. Июль 2017. Саммит G20.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 03:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кстати, возросшие ставки на маржиналку свидетельствуют, что фиат с битфинекса выводят и цена скоро вновь рухнет. Денег в системе становится меньше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 07:08

5 ТОКЕНОВ БЕСПЛАТНО Будущая цена 1 ТОКЕН = 70$

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Будущая цена 1 ТОКЕН = 70$ (в ближайшее время) обещает разработчик, но время ограничено.

Проект интересен тем что криптовалюту превращает в фиатные деньги которые можно обналичить через любой банкомат мира с помощью пластиковой карты которую также будет выпускать.

Ну и самое революционное заявление этого проекта - это скорость транзакций 5.9 млн в секунду, обгоняет скорость света.
mortan
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 09:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

trololo написав:
  barabass написав:я торгую в ексченж режиме, там моржова нет в принципе
пампы/дампы не страшны, боты не страшны, стопы не нужны
даже наоборот пампы/дампы и боты это твои друзья


не слышал такого. типа торговли волатильностью?
Просто без плеча торгует. На Поло вообще нет маржиналки к usdt
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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