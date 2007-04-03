я торгую в ексченж режиме, там моржова нет в принципе
пампы/дампы не страшны, боты не страшны, стопы не нужны
даже наоборот пампы/дампы и боты это твои друзья
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лют, 2018 23:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
я торгую в ексченж режиме, там моржова нет в принципе
пампы/дампы не страшны, боты не страшны, стопы не нужны
даже наоборот пампы/дампы и боты это твои друзья
Додано: Суб 10 лют, 2018 23:54
Додано: Нед 11 лют, 2018 00:14
не слышал такого. типа торговли волатильностью?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 11 лют, 2018 00:31
на биржах есть ексченж режим
вот там просто покупаешь дешево продаешь дорого монетки за биток
из недостатков - шортить нельзя, те используется движ только вверх (с битком наоборот)
Додано: Нед 11 лют, 2018 03:46
Думаю это по причине того, что там ставки упали за последние недели до 5-8%% годовых, народ бабло повыводил (в т.ч. и я) и упало маржинальное предложение. Риски не оправдывали профит. Вот и происходит рост.
Додано: Нед 11 лют, 2018 03:50
Возрастная категория инвесторов и их психология один-в-один. Все пузыри сдуются примерно одинаково.
killerbean говорит, что будет шип до 3000. Я разделяю его мнение. Июль 2017. Саммит G20.
Додано: Нед 11 лют, 2018 03:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кстати, возросшие ставки на маржиналку свидетельствуют, что фиат с битфинекса выводят и цена скоро вновь рухнет. Денег в системе становится меньше.
Додано: Нед 11 лют, 2018 07:08
5 ТОКЕНОВ БЕСПЛАТНО Будущая цена 1 ТОКЕН = 70$
Вы можете получить 5 ТОКЕНОВ (LEGIT) БЕСПЛАТНО после регистрации
Будущая цена 1 ТОКЕН = 70$ (в ближайшее время) обещает разработчик, но время ограничено.
Проект интересен тем что криптовалюту превращает в фиатные деньги которые можно обналичить через любой банкомат мира с помощью пластиковой карты которую также будет выпускать.
Ну и самое революционное заявление этого проекта - это скорость транзакций 5.9 млн в секунду, обгоняет скорость света.
Додано: Нед 11 лют, 2018 09:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Просто без плеча торгует. На Поло вообще нет маржиналки к usdt
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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