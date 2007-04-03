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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лют, 2018 11:10
Оранжевый-хит сезона написав:
он очень хорошо разбирается в теханализе. Спустил на форексе десятки тысяч долларов
Эксперт полюбому
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Нед 11 лют, 2018 11:47
знакомого звать часом не airmax78?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 11 лют, 2018 12:35
да уж 8000 ужо
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 11 лют, 2018 13:15
Оранжевый-хит сезона написав:
У меня есть знакомый, он очень хорошо разбирается в теханализе. Спустил на форексе десятки тысяч долларов. Так он говорит что по теханализу, цена биткойна стремится к нулю. Но этого ведь не может быть так как редкие дыбилы всё равно ведь есть, правда?
ну раз он говорит то точно в 0 уйдем, и может даже в -
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barabass
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Додано: Нед 11 лют, 2018 15:16
Оранжевый-хит сезона написав:
У меня есть знакомый, он очень хорошо разбирается в теханализе. Спустил на форексе десятки тысяч долларов.
Он уже начал обучающие курсы для трейдеров? На них хоть чтото можно заработать, в отличие от трейдинга
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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spitfirekdv
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:58
Так примитивно нынешняя "пила" выглядит... Слив биток за свежие деньги вскочивших, уверовавших, шо вот оно, новое дно и теперь буиттокадаражать
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Vitaka
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Додано: Нед 11 лют, 2018 20:59
Vitaka написав:
Так примитивно нынешняя "пила" выглядит... Слив биток за свежие деньги вскочивших, уверовавших, шо вот оно, новое дно и теперь буиттокадаражать
та не, днопройденно и будеттокадорожать 100%
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:53
Faceless написав: trololo написав: barabass написав:
я торгую в ексченж режиме, там моржова нет в принципе
пампы/дампы не страшны, боты не страшны, стопы не нужны
даже наоборот пампы/дампы и боты это твои друзья
не слышал такого. типа торговли волатильностью?
Просто без плеча торгует. На Поло вообще нет маржиналки к usdt
ну если без маржиналки, то можно и без стопов. но мне такое скучно
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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