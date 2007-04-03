RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1006100710081009

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 71
1) $6250 і вище
13%
9
2) $6000-$6249
4%
3
3) $5900-$5999
3%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
10%
7
7) $4500-$4999
11%
8
8 $3500-$4499
15%
11
9) $2500-$3499
6%
4
10) нижче $2500
37%
26
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 11:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Оранжевый-хит сезона написав:он очень хорошо разбирается в теханализе. Спустил на форексе десятки тысяч долларов

Эксперт полюбому :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19465
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 4356 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 11:47

знакомого звать часом не airmax78?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13520
З нами з: 09.03.14
Подякував: 789 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 12:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

да уж 8000 ужо
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17944
З нами з: 20.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 13:15

  Оранжевый-хит сезона написав:У меня есть знакомый, он очень хорошо разбирается в теханализе. Спустил на форексе десятки тысяч долларов. Так он говорит что по теханализу, цена биткойна стремится к нулю. Но этого ведь не может быть так как редкие дыбилы всё равно ведь есть, правда?

ну раз он говорит то точно в 0 уйдем, и может даже в -
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 458
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 15:16

  Оранжевый-хит сезона написав:У меня есть знакомый, он очень хорошо разбирается в теханализе. Спустил на форексе десятки тысяч долларов.

Он уже начал обучающие курсы для трейдеров? На них хоть чтото можно заработать, в отличие от трейдинга :)
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
Повідомлень: 405
З нами з: 06.12.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так примитивно нынешняя "пила" выглядит... Слив биток за свежие деньги вскочивших, уверовавших, шо вот оно, новое дно и теперь буиттокадаражать
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 15.10.14
Подякував: 74 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:59

  Vitaka написав:Так примитивно нынешняя "пила" выглядит... Слив биток за свежие деньги вскочивших, уверовавших, шо вот оно, новое дно и теперь буиттокадаражать

та не, днопройденно и будеттокадорожать 100%
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17944
З нами з: 20.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:53

  Faceless написав:
trololo написав:
  barabass написав:я торгую в ексченж режиме, там моржова нет в принципе
пампы/дампы не страшны, боты не страшны, стопы не нужны
даже наоборот пампы/дампы и боты это твои друзья


не слышал такого. типа торговли волатильностью?
Просто без плеча торгует. На Поло вообще нет маржиналки к usdt


ну если без маржиналки, то можно и без стопов. но мне такое скучно
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1006100710081009
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4261, 4262, 4263
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
42622 162470548
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2018 22:10
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 603, 604, 605
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6043 1283432
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 13:58
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 33606
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.