RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1007100810091010

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 74
1) $6250 і вище
12%
9
2) $6000-$6249
5%
4
3) $5900-$5999
3%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
9%
7
7) $4500-$4999
11%
8
8 $3500-$4499
15%
11
9) $2500-$3499
7%
5
10) нижче $2500
36%
27
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 00:38

  airmax78 написав:и с маржиналкой можно без стопов. Только депо побольше и позы поменьше.

Можно, но зачем
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 07:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно. Об этом сказала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в интервью CNN Money.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 15.10.14
Подякував: 74 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:57

50 квартир в Дубае проданы за биткойны

Как стало известно на текущей неделе, 50 элитных апартаментов в Дубае были проданы за биткойны. Известный дизайнер нижнего белья Мишель Мон и ее партнер, миллиардер Даг Бэрроумэн, выставили на продажу 50 из имеющихся у них 1300 объектов недвижимости, расположенных на территории Парка Наук, за биткойны и, спустя месяц, все элитные апартаменты уже распроданы.
Стоимость одной квартиры-студии составляет порядка 130 тыс $, то есть, примерно, 16 биткойнов, в то время как 2х комнатные апартаменты продаются по 380 тыс $ (~47 биткойнов).
http://bitcoinist.com/lingerie-tycoon-s ... r-bitcoin/
https://bitnovosti.com/2018/02/11/50-el ... -bitkojny/
moniks
 
Повідомлень: 867
З нами з: 27.08.14
Подякував: 465 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ээээ, ФРС запрещает, а Аризона разрешает. Шо творится то? А так да, цена крипты упадет до нуля.

Cryptocurrency news: US TAX may be paid with Bitcoin, Ripple, or Ethereum under new plans

https://www.express.co.uk/finance/city/ ... ncies-news
killerbean
 
Повідомлень: 742
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:05

  moniks написав:Как стало известно на текущей неделе, 50 элитных апартаментов в Дубае были проданы за биткойны. Известный дизайнер нижнего белья Мишель Мон и ее партнер, миллиардер Даг Бэрроумэн, выставили на продажу 50 из имеющихся у них 1300 объектов недвижимости, расположенных на территории Парка Наук, за биткойны и, спустя месяц, все элитные апартаменты уже распроданы.
Стоимость одной квартиры-студии составляет порядка 130 тыс $, то есть, примерно, 16 биткойнов, в то время как 2х комнатные апартаменты продаются по 380 тыс $ (~47 биткойнов).
http://bitcoinist.com/lingerie-tycoon-s ... r-bitcoin/
https://bitnovosti.com/2018/02/11/50-el ... -bitkojny/

всё по науке, до 5% как венчурная инвестиция
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17948
З нами з: 20.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1007100810091010
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4262, 4263, 4264
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
42633 162479039
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 10:07
дядя Caша
Валютный рынок в мире 1 ... 603, 604, 605
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6043 1283534
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 13:58
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 33630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53076)
12.02.2018 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.