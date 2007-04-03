Можно, но зачем
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 лют, 2018 00:38
Можно, но зачем
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 12 лют, 2018 07:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно. Об этом сказала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в интервью CNN Money.
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:57
50 квартир в Дубае проданы за биткойны
Как стало известно на текущей неделе, 50 элитных апартаментов в Дубае были проданы за биткойны. Известный дизайнер нижнего белья Мишель Мон и ее партнер, миллиардер Даг Бэрроумэн, выставили на продажу 50 из имеющихся у них 1300 объектов недвижимости, расположенных на территории Парка Наук, за биткойны и, спустя месяц, все элитные апартаменты уже распроданы.
Стоимость одной квартиры-студии составляет порядка 130 тыс $, то есть, примерно, 16 биткойнов, в то время как 2х комнатные апартаменты продаются по 380 тыс $ (~47 биткойнов).
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ээээ, ФРС запрещает, а Аризона разрешает. Шо творится то? А так да, цена крипты упадет до нуля.
Cryptocurrency news: US TAX may be paid with Bitcoin, Ripple, or Ethereum under new plans
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:05
всё по науке, до 5% как венчурная инвестиция
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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