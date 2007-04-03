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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лют, 2018 03:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На самом деле, криптовалютные лишенцы еще более тугие, чем например инвесторы в недвижимость или катающиеся на валютных качелях - они не умеют фиксировать убытки.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 13 лют, 2018 08:50
Експерти визначили найпопулярнішу криптовалюту в "темному інтернеті"
Експерти визначили, які криптовалюти найбільш поширені в кіберкримінальному середовищі наразі.
Про це йдеться на офіційному сайті компанії Recorded Future.
Останнім часом кіберкримінальний світ все частіше відмовляється від використання біткоїна, у зв'язку з вкрай повільною обробкою транзакцій і їх високою вартістю.
Раніше багато аналітиків припускали, що його замінить більш анонімна Monero або навіть ефір.
Аналітики вивчили зміст понад 150 форумів, торгових майданчиків і сайтів, що пропонують незаконні послуги, і з'ясували, що ці прогнози, схоже, не збуваються.
Дослідники з'ясували, що найбільший інтерес кіберзлочинці проявляють до лайткоїну: сумарно платежі в цій криптовалюті приймають 30% сайтів, сервісів і продавців.
Друге місце дісталося криптовалюті DASH, її використовують 20% розглянутих ресурсів.
Замикають список Bitcoin Cash, ефір і Monero (13%, 9% і 6%, відповідно).
Тим часом, експерти відзначають, що в англомовному сегменті даркнета найбільшою популярністю користується Monero, тоді як в російськомовному середовищі навпаки надають перевагу лайткоїну.
Під час проведення дослідження експерти виявили на одному популярному хакерському форумі опитування про те, яку криптовалюта користувачі хотіли б бачити в майбутньому в якості способу оплати на більшості сайтів.
Лідерами в цьому списку опинилися Monero і DASH, тоді як лайткоїн посів лише четверте місце.
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
От куда надо переносить копательный бизнес.
Iceland to use more energy mining BITCOIN than powering homes following ‘exponential’ rise
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:20
Востаннє редагувалось чик в Вів 13 лют, 2018 10:04, всього редагувалось 2 разів.
а шо делать?
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:33
Исландии грозит энергетический кризис из-за майнинга криптовалют
Майнинг биткоинов в Исландии может привести к нехватке электроэнергии в стране. Об этом сообщает ВВС.
По прогнозам представителя местной энергетической компании HS Orka Иоганн Снорри Сигурбергссон, в текущем году потребление электроэнергии центрами майнинга биткоинов может превысит потребление энергии всем населением.
"Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии", - отметил Сигурбергссон.
По его расчетам, в этом году таким центрам понадобится 840 гигаватт электроэнергии для компьютеров и систем охлаждения. Все население страны использует примерно 700 гигаватт электроэнергии в год.
Отмечается, что почти вся электроэнергия островного государства поступает из возобновляемых источников.
Индустрия майнинга криптовалют в Исландии получила новый импульс для развития после того, как в стране был запущен проект Moonlite. Это крупный центр обработки информации, где можно заниматься майнингом различных криптовалют. Центр заработает в этом году.
Додано: Вів 13 лют, 2018 10:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну так не випадково ж їх Китай турнув.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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