Додано: Вів 13 лют, 2018 08:50

Експерти визначили найпопулярнішу криптовалюту в "темному інтернеті"

Експерти визначили, які криптовалюти найбільш поширені в кіберкримінальному середовищі наразі.



Про це йдеться на офіційному сайті компанії Recorded Future.



Останнім часом кіберкримінальний світ все частіше відмовляється від використання біткоїна, у зв'язку з вкрай повільною обробкою транзакцій і їх високою вартістю.



Раніше багато аналітиків припускали, що його замінить більш анонімна Monero або навіть ефір.



Аналітики вивчили зміст понад 150 форумів, торгових майданчиків і сайтів, що пропонують незаконні послуги, і з'ясували, що ці прогнози, схоже, не збуваються.



Дослідники з'ясували, що найбільший інтерес кіберзлочинці проявляють до лайткоїну: сумарно платежі в цій криптовалюті приймають 30% сайтів, сервісів і продавців.

Друге місце дісталося криптовалюті DASH, її використовують 20% розглянутих ресурсів.



Замикають список Bitcoin Cash, ефір і Monero (13%, 9% і 6%, відповідно).



Тим часом, експерти відзначають, що в англомовному сегменті даркнета найбільшою популярністю користується Monero, тоді як в російськомовному середовищі навпаки надають перевагу лайткоїну.



Під час проведення дослідження експерти виявили на одному популярному хакерському форумі опитування про те, яку криптовалюта користувачі хотіли б бачити в майбутньому в якості способу оплати на більшості сайтів.



Лідерами в цьому списку опинилися Monero і DASH, тоді як лайткоїн посів лише четверте місце.