Додано: Сер 14 лют, 2018 09:46

jump написав: Відзначається, що важче за все справи йдуть з такими криптовалютами, як Monero або Zcash. Алгоритми цих криптовалют дозволяють значно ускладнити завдання правоохоронців щодо встановлення відправника або одержувача транзакції. Відзначається, що важче за все справи йдуть з такими криптовалютами, як Monero або Zcash. Алгоритми цих криптовалют дозволяють значно ускладнити завдання правоохоронців щодо встановлення відправника або одержувача транзакції.

То что в Европоле не могут написать софт, который раскручивает миксы в Монеро - это только их проблема. В мире есть компании, коотрые предоставляют такие услуги.Про Зеки вообще бред. Там анонимность пока не работает. Если ее сначала заведут, а потом докажут, что оа действительно работает - это взвинтит цены на ЗЕк так, что мы точно об этом узнаем.Вообщем чем более высокопоставленные люди высказываются на тему крипты, тем больше у меня закрадывается мысль, что нами по всему миру управляют идиоты, а не только в Украине