Мы же не будем сравнивать контролирующий орган в стране 3-го мира, и в США?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лют, 2018 13:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 13 лют, 2018 13:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Во, первая транзакция на битке (правда через спец-криптомат). Так что скоро ждите на битке.
В видео показана скорость обработки транзакций.
Додано: Вів 13 лют, 2018 15:44
which mobile wallet is he using?
Money Trigz Неделю назад:
which mobile wallet is he using ?
Coinfinity:
We made a custom mobile app for this demo.
- вот и вам и вся скорость обработки транзакций.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
Додано: Вів 13 лют, 2018 16:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вы ничего не поняли. Это блокчейн битка, с использованием Лайтнинг-нетвок. Это значит что на обычные блоки сверху навешен офф-чейн лайтнинга, обычный кошелек этого не видит. По факту пацаны скинули деньги в пустую, так как 95% нод не поддерживают данный апдейт, но они реально продемонстрировал как будет это все работать после достижения консенкуса.
Еще раз: в этом примере использвался РЕАЛЬНЫЙ БЛОКЧЕЙН СЕТИ BITCOIN.
Додано: Вів 13 лют, 2018 18:49
which mobile wallet is he using?
Почему вы считаете что я ничего не понял?
Ребята показывают рабочий макет - работает быстро, но это не продакшин, раз они писали приложение специально для демо.
пруф?
Если 5% поддерживают - то это уже весьма неплохо. По крайне мере отличнй полигон для тестирования.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
Додано: Сер 14 лют, 2018 06:56
то же мне - новость...
Биткоин может "упасть" в 2 раза. Почему крупнейший банковский холдинг США предсказал ему рекордный обвал
а шо делать?
Додано: Сер 14 лют, 2018 08:29
Через криптовалюти незаконно "відмиваються" мільярди доларів - Європол
Від чотирьох до п'яти з половиною мільярдів доларів зі ста, отриманих незаконним шляхом, відмивається через криптовалюту.
"Ними не управляє центральна влада, тому поліція не може відстежувати ці транзакції. Навіть якщо вони визначать, що транзакції носять кримінальний характер, вони не можуть заморозити активи, на відміну від традиційної банківської системи", - пояснив директор Європолу Роб Вейнрайт.
Він зізнався, що не дивлячись на всі вжиті заходи, можливості служби в цьому напрямку, як і раніше значно обмежені, так як в більшості випадків поліції дуже важко визначити, хто виводить ці гроші.
Відзначається, що важче за все справи йдуть з такими криптовалютами, як Monero або Zcash. Алгоритми цих криптовалют дозволяють значно ускладнити завдання правоохоронців щодо встановлення відправника або одержувача транзакції.
Уейнрайт вважає, що ті, хто надає послуги з обміну криптовалюти на готівку, повинні проявити відповідальність і співпрацювати з поліцією.
Додано: Сер 14 лют, 2018 08:52
Это продакшн. Просто в сети биткоина всё делается на основании консенсуса. А уровень консенсуса равняется 95%.
Наверняка на какой-то очередной крупной конференции собируться майнеры и крупные держатели битка, и договоряться переключиться на этот протокол. Как было с SegWit в прошлом году.
А так на данный момент уже более 600 нод поддерживает работу Lightning Network.
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
То что в Европоле не могут написать софт, который раскручивает миксы в Монеро - это только их проблема. В мире есть компании, коотрые предоставляют такие услуги.
Про Зеки вообще бред. Там анонимность пока не работает. Если ее сначала заведут, а потом докажут, что оа действительно работает - это взвинтит цены на ЗЕк так, что мы точно об этом узнаем.
Вообщем чем более высокопоставленные люди высказываются на тему крипты, тем больше у меня закрадывается мысль, что нами по всему миру управляют идиоты, а не только в Украине
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