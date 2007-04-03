RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1010101110121013

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.9 5 79
1) $6250 і вище
16%
13
2) $6000-$6249
5%
4
3) $5900-$5999
3%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
9%
7
7) $4500-$4999
10%
8
8 $3500-$4499
14%
11
9) $2500-$3499
6%
5
10) нижче $2500
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 13:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Приват вон 26 лет под "надзором" работал, аудировался большой четверкой, рейтинговался...


Мы же не будем сравнивать контролирующий орган в стране 3-го мира, и в США?
killerbean
 
Повідомлень: 751
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 13:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Во, первая транзакция на битке (правда через спец-криптомат). Так что скоро ждите на битке.

В видео показана скорость обработки транзакций.

killerbean
 
Повідомлень: 751
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:44

which mobile wallet is he using?

  killerbean написав:В видео показана скорость обработки транзакций.

Money Trigz Неделю назад:
which mobile wallet is he using ?﻿
Coinfinity:
We made a custom mobile app for this demo.﻿
- вот и вам и вся скорость обработки транзакций.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
Повідомлень: 545
З нами з: 16.10.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 16:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  ALEF написав:- вот и вам и вся скорость обработки транзакций.


Вы ничего не поняли. Это блокчейн битка, с использованием Лайтнинг-нетвок. Это значит что на обычные блоки сверху навешен офф-чейн лайтнинга, обычный кошелек этого не видит. По факту пацаны скинули деньги в пустую, так как 95% нод не поддерживают данный апдейт, но они реально продемонстрировал как будет это все работать после достижения консенкуса.

Еще раз: в этом примере использвался РЕАЛЬНЫЙ БЛОКЧЕЙН СЕТИ BITCOIN.
killerbean
 
Повідомлень: 751
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:49

which mobile wallet is he using?

Почему вы считаете что я ничего не понял?
Ребята показывают рабочий макет - работает быстро, но это не продакшин, раз они писали приложение специально для демо.
  killerbean написав:95% нод не поддерживают данный апдейт

пруф?
Если 5% поддерживают - то это уже весьма неплохо. По крайне мере отличнй полигон для тестирования.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
Повідомлень: 545
З нами з: 16.10.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 06:56

то же мне - новость...
Биткоин может "упасть" в 2 раза. Почему крупнейший банковский холдинг США предсказал ему рекордный обвал
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5512
З нами з: 03.01.09
Подякував: 2869 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:29

Через криптовалюти незаконно "відмиваються" мільярди доларів - Європол
Від чотирьох до п'яти з половиною мільярдів доларів зі ста, отриманих незаконним шляхом, відмивається через криптовалюту.
"Ними не управляє центральна влада, тому поліція не може відстежувати ці транзакції. Навіть якщо вони визначать, що транзакції носять кримінальний характер, вони не можуть заморозити активи, на відміну від традиційної банківської системи", - пояснив директор Європолу Роб Вейнрайт.

Він зізнався, що не дивлячись на всі вжиті заходи, можливості служби в цьому напрямку, як і раніше значно обмежені, так як в більшості випадків поліції дуже важко визначити, хто виводить ці гроші.

Відзначається, що важче за все справи йдуть з такими криптовалютами, як Monero або Zcash. Алгоритми цих криптовалют дозволяють значно ускладнити завдання правоохоронців щодо встановлення відправника або одержувача транзакції.

Уейнрайт вважає, що ті, хто надає послуги з обміну криптовалюти на готівку, повинні проявити відповідальність і співпрацювати з поліцією.
jump
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 18.08.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:52

  ALEF написав:Почему вы считаете что я ничего не понял?
Ребята показывают рабочий макет - работает быстро, но это не продакшин, раз они писали приложение специально для демо.
  killerbean написав:95% нод не поддерживают данный апдейт

пруф?
Если 5% поддерживают - то это уже весьма неплохо. По крайне мере отличнй полигон для тестирования.


Это продакшн. Просто в сети биткоина всё делается на основании консенсуса. А уровень консенсуса равняется 95%.
Наверняка на какой-то очередной крупной конференции собируться майнеры и крупные держатели битка, и договоряться переключиться на этот протокол. Как было с SegWit в прошлом году.

А так на данный момент уже более 600 нод поддерживает работу Lightning Network.

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/commen ... d_running/
killerbean
 
Повідомлень: 751
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  jump написав:Відзначається, що важче за все справи йдуть з такими криптовалютами, як Monero або Zcash. Алгоритми цих криптовалют дозволяють значно ускладнити завдання правоохоронців щодо встановлення відправника або одержувача транзакції.

То что в Европоле не могут написать софт, который раскручивает миксы в Монеро - это только их проблема. В мире есть компании, коотрые предоставляют такие услуги.

Про Зеки вообще бред. Там анонимность пока не работает. Если ее сначала заведут, а потом докажут, что оа действительно работает - это взвинтит цены на ЗЕк так, что мы точно об этом узнаем.

Вообщем чем более высокопоставленные люди высказываются на тему крипты, тем больше у меня закрадывается мысль, что нами по всему миру управляют идиоты, а не только в Украине
killerbean
 
Повідомлень: 751
З нами з: 03.02.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1010101110121013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, imlex, Перес де Куэльяр, дядя Caша і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4297, 4298, 4299
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
42982 162583581
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 10:17
дядя Caша
Валютный рынок в мире 1 ... 603, 604, 605
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6043 1284169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 13:58
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 33804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12426)
14.02.2018 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.