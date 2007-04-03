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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лют, 2018 12:55
LitePal
Что скажете про LitePal? Поднятие курса Лайткоин времено?
Додано: Сер 14 лют, 2018 14:41
Министр Южной Кореи:
запрет криптовалют пока отменяется.
Южнокорейское правительство подтвердило: в стране будут уделять внимание прозрачности торговли, а не запрету криптовалют. Рынок
встретил заявление подорожанием на 15 млрд. долларов за последние несколько часов.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 19:05
Чем больше прозрачность крипто рынка, тем больше "за" что бы начать рассматривать крипту как более менее устойчивый к колебаниям так сказать актив.
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В Корее биток сильно не подорожал, скорее мировые цены чуть дошли до корейских.
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Взрывного роста не будет. Много кто ждет чтоб слиться хотя бы в ноль. Даже на этом форуме. В январе было много уровне проторговки выше 10к. Кто тогда зашел и до сих пор сидит, будет ожесточенно сливать, понимая что второго шанса может и не быть.
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