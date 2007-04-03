Додано: Сер 14 лют, 2018 14:41

Министр Южной Кореи:



запрет криптовалют пока отменяется.

Южнокорейское правительство подтвердило: в стране будут уделять внимание прозрачности торговли, а не запрету криптовалют. Рынок



встретил заявление подорожанием на 15 млрд. долларов за последние несколько часов.

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