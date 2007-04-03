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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1011101210131014

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.9 5 79
1) $6250 і вище
16%
13
2) $6000-$6249
5%
4
3) $5900-$5999
3%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
9%
7
7) $4500-$4999
10%
8
8 $3500-$4499
14%
11
9) $2500-$3499
6%
5
10) нижче $2500
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 12:55

LitePal

Что скажете про LitePal? Поднятие курса Лайткоин времено? https://litepal.io/blog/2018/02/14/a-wa ... this-week/
spirithn
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:41

Министр Южной Кореи:

запрет криптовалют пока отменяется.
Южнокорейское правительство подтвердило: в стране будут уделять внимание прозрачности торговли, а не запрету криптовалют. Рынок

встретил заявление подорожанием на 15 млрд. долларов за последние несколько часов.
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:05

  Zebra написав:Вангую скоро дальнейшую просадку, этот отскок от 6000 до 9000 мной прогнозировался. Судя по стаканам на битфинексе, каждый день желающих продать там все больше, а купить - все меньше. Цена держится только на надежде, что в Корее снова начнется загон.

Чем больше прозрачность крипто рынка, тем больше "за" что бы начать рассматривать крипту как более менее устойчивый к колебаниям так сказать актив.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В Корее биток сильно не подорожал, скорее мировые цены чуть дошли до корейских.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Взрывного роста не будет. Много кто ждет чтоб слиться хотя бы в ноль. Даже на этом форуме. В январе было много уровне проторговки выше 10к. Кто тогда зашел и до сих пор сидит, будет ожесточенно сливать, понимая что второго шанса может и не быть.
Zebra
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