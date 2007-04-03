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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1012101310141015>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.9 5 79
1) $6250 і вище
16%
13
2) $6000-$6249
5%
4
3) $5900-$5999
3%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
9%
7
7) $4500-$4999
10%
8
8 $3500-$4499
14%
11
9) $2500-$3499
6%
5
10) нижче $2500
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:41

Министр Южной Кореи:

запрет криптовалют пока отменяется.
Южнокорейское правительство подтвердило: в стране будут уделять внимание прозрачности торговли, а не запрету криптовалют. Рынок

встретил заявление подорожанием на 15 млрд. долларов за последние несколько часов.
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:05

  Zebra написав:Вангую скоро дальнейшую просадку, этот отскок от 6000 до 9000 мной прогнозировался. Судя по стаканам на битфинексе, каждый день желающих продать там все больше, а купить - все меньше. Цена держится только на надежде, что в Корее снова начнется загон.

Чем больше прозрачность крипто рынка, тем больше "за" что бы начать рассматривать крипту как более менее устойчивый к колебаниям так сказать актив.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В Корее биток сильно не подорожал, скорее мировые цены чуть дошли до корейских.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Взрывного роста не будет. Много кто ждет чтоб слиться хотя бы в ноль. Даже на этом форуме. В январе было много уровне проторговки выше 10к. Кто тогда зашел и до сих пор сидит, будет ожесточенно сливать, понимая что второго шанса может и не быть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 22:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Опять запомнил этот твит (с). Будет как в прошлом году с вашими вангованиями "в этом году выше 3К не будет".

Как по мне в этом году заходить будет крупняк. Как раз сейчас впервые за несколько лет биток пересек SMA за 200 дней. По букварю тут покупает крупняк.
Так что мы и проверим кто прав.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 22:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ціна біткоїна може обвалитися до 900 доларів - Bloomberg Intelligence

Стратег по біржових товарах аналітичного підрозділу Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що ціна біткоїна з великою ймовірністю може обвалитися на 90%.
Про це повідомляє Bloomberg.
На думку аналітика, це може статися через неконтрольоване зростання пропозиції на ринку.
"Я проводжу багато часу, читаючи про це, і чим більше досліджень я проводжу, тим більше це нагадує інтернет-компанії кінця 90-х", - підкреслив Макглоун.
Незважаючи на те, що в протоколі біткоїна емісія чітко обмежена 21 млн одиниць, форки, на його думку, свідчать про те, що на основі оригіналу створено вже понад 50 млн монет.
На думку аналітика, нічого не зможе зупинити представників індустрії від нескінченного клонування біткоїна.
"Параболічне зростання пропозиції на ринку криптовалюти не дозволяє коректно оцінити його. Існує сильна гравітаційна тяга до 900 доларів за один біткоїн. Це середня ціні з початку 2017 року", - додав Макглоун.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/02/14/634075/
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 23:08

  killerbean написав:Опять запомнил этот твит (с). Будет как в прошлом году с вашими вангованиями "в этом году выше 3К не будет".

Как по мне в этом году заходить будет крупняк. Как раз сейчас впервые за несколько лет биток пересек SMA за 200 дней. По букварю тут покупает крупняк.
Так что мы и проверим кто прав.

Буквар не работает в отношении крипты. Имхо, крупняк не полезет в крипту. Крипта - для народа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:30

  Zebra написав:В Корее биток сильно не подорожал, скорее мировые цены чуть дошли до корейских.

Там же зарегулировали, т. е. арбитража уже нет. Лавочку прикрыли. Цены выравниваются.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Скоро долізе до кошерних 10к, потім стабілізація 10-12к. Після саміту двадцятьки стрибок до 20+к.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:14

  lapay написав:Скоро долізе до кошерних 10к, потім стабілізація 10-12к. Після саміту двадцятьки стрибок до 20+к.

А що має статися на саміті дадцятки?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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