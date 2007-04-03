Zebra написав:Вангую скоро дальнейшую просадку, этот отскок от 6000 до 9000 мной прогнозировался. Судя по стаканам на битфинексе, каждый день желающих продать там все больше, а купить - все меньше. Цена держится только на надежде, что в Корее снова начнется загон.
Чем больше прозрачность крипто рынка, тем больше "за" что бы начать рассматривать крипту как более менее устойчивый к колебаниям так сказать актив.
Взрывного роста не будет. Много кто ждет чтоб слиться хотя бы в ноль. Даже на этом форуме. В январе было много уровне проторговки выше 10к. Кто тогда зашел и до сих пор сидит, будет ожесточенно сливать, понимая что второго шанса может и не быть.
Ціна біткоїна може обвалитися до 900 доларів - Bloomberg Intelligence
Стратег по біржових товарах аналітичного підрозділу Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що ціна біткоїна з великою ймовірністю може обвалитися на 90%. Про це повідомляє Bloomberg. На думку аналітика, це може статися через неконтрольоване зростання пропозиції на ринку. "Я проводжу багато часу, читаючи про це, і чим більше досліджень я проводжу, тим більше це нагадує інтернет-компанії кінця 90-х", - підкреслив Макглоун. Незважаючи на те, що в протоколі біткоїна емісія чітко обмежена 21 млн одиниць, форки, на його думку, свідчать про те, що на основі оригіналу створено вже понад 50 млн монет. На думку аналітика, нічого не зможе зупинити представників індустрії від нескінченного клонування біткоїна. "Параболічне зростання пропозиції на ринку криптовалюти не дозволяє коректно оцінити його. Існує сильна гравітаційна тяга до 900 доларів за один біткоїн. Це середня ціні з початку 2017 року", - додав Макглоун.