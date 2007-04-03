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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1012101310141015

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.9 5 79
1) $6250 і вище
16%
13
2) $6000-$6249
5%
4
3) $5900-$5999
3%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
0
0
6) $5000-$5499
9%
7
7) $4500-$4999
10%
8
8 $3500-$4499
14%
11
9) $2500-$3499
6%
5
10) нижче $2500
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не, на дневках уже неплохо, а на недельках еще перекупленность. Надо еще на 3-5К сходить.
killerbean
 
Повідомлень: 753
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Faceless написав:А що має статися на саміті дадцятки?

Домовляться по крипті. Легалізують, але без анонімності і під податковим контролем, як в Кореї.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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З нами з: 01.08.15
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