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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:16
Не, на дневках уже неплохо, а на недельках еще перекупленность. Надо еще на 3-5К сходить.
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killerbean
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:52
Faceless написав:
А що має статися на саміті дадцятки?
Домовляться по крипті. Легалізують, але без анонімності і під податковим контролем, як в Кореї.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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