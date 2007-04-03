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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:55
Криптобиржа Bitfinex без предупреждения заблокировала маржинальную торговлю для корпоративных клиентов из США.
Пользователи Reddit пишут, что у них остались открытые позиции, но доступ к ним невозможен. Известно, что ранее Bitfinex запретила маржинальную торговлю для частных аккаунтов из США, но после этого корпоративные клиенты продолжали работу в обычном режиме
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
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greenozon
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Додано: Чет 15 лют, 2018 22:29
Интересно, почему просело отношение альткоинов к битку?
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Vitaka
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