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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:57
killerbean написав:
Не знаю что за сайт, но работает
то ее тема кредитов на покупку бетховенов дала сбой))
и https://donorsearch.org
лежал
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:14
Який ще сбой? Дурню хоть би не писали:))
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:15
killerbean написав:
Не знаю что за сайт, но работает
Нє, у всіх з телефона не працює. Ладно нашла інші:))
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:21
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killerbean
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:30
маю:) просто звикла до тієї.
Гифто, що виробляє +72%
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:46
що за Гифто?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
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