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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1014101510161017

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.9 5 81
1) $6250 і вище
16%
13
2) $6000-$6249
5%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
1%
1
6) $5000-$5499
9%
7
7) $4500-$4999
10%
8
8 $3500-$4499
14%
11
9) $2500-$3499
7%
6
10) нижче $2500
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:57

  killerbean написав:Не знаю что за сайт, но работает

то ее тема кредитов на покупку бетховенов дала сбой))
и https://donorsearch.org лежал :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:14

Який ще сбой? Дурню хоть би не писали:))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:15

  killerbean написав:Не знаю что за сайт, но работает


Нє, у всіх з телефона не працює. Ладно нашла інші:))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

С телефона лучше ТабТрейдер, под Ятелефон тоже есть.

https://play.google.com/store/apps/deta ... er.android
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:30

маю:) просто звикла до тієї.

Гифто, що виробляє +72%
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:46

що за Гифто?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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