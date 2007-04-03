то ее тема кредитов на покупку бетховенов дала сбой))
и
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:57
то ее тема кредитов на покупку бетховенов дала сбой))
и
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:15
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
С телефона лучше ТабТрейдер, под Ятелефон тоже есть.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:46
що за Гифто?
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Додано: Суб 17 лют, 2018 20:09
яка думка? хтось тестував?
Створено перший український гаманець для криптовалюти
Компанія Hideez Group показала перший український гаманець для криптовалюти Hideez Wallet, створений на базі вже розробленого пристрою - "розумного" брелка Hideez Key.
Про це повідомляє Ain.ua.
За словами CEO проекту Олега Науменко, це буде повністю окремий продукт з функціями гаманця для криптовалюта і блокчейна в цілому.
За його словами, Hideez Wallet відрізняється від існуючих аналогів тим, що це бездротовий пристрій, може працювати з мобільними і десктопами.
Для підписання транзакцій в ньому працює технологія Invisible Pin яка працює як комбінація коротких і довгих натискань кнопки на пристрої.
"Її неможливо підглянути і перехопити, як, наприклад, паролі або стандартні PIN-коди", - говорить Науменко.
Також, є можливість створити резервну копію приватного ключа - з одного такого гаманця на інший.
На сьогодні компанія вже виробила першу партію пристроїв для тестів. Масове виробництво планують на кінець другого кварталу цього року. В Україні біржа криптовалюта Kuna вже починає продаж пристроїв компанії для авторизації своїх користувачів.
Нагадаємо, з 1-січня 2018 року в Україні запрацював перший криптовалютний гаманець з функціями банкінгу PrivatCoins.
Додано: Суб 17 лют, 2018 22:25
яка думка? хтось тестував?
от як тільки заходить мова про те що в Україні запрачювало щоь криптовалютне - то зразу відчувається маячня. Не може криптовалюта працювали локально.
А апаратний гаманець - то можлоиво й зробили, можливо навіть гарно вийшло. Зробили ж Stalket, PocketBook - речі гідні поваги і тому отримали визнання.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
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