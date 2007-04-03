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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1015101610171018>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.8 5 83
1) $6250 і вище
17%
14
2) $6000-$6249
5%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
1%
1
6) $5000-$5499
8%
7
7) $4500-$4999
10%
8
8 $3500-$4499
13%
11
9) $2500-$3499
7%
6
10) нижче $2500
35%
29
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:57

  killerbean написав:Не знаю что за сайт, но работает

то ее тема кредитов на покупку бетховенов дала сбой))
и https://donorsearch.org лежал :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:14

Який ще сбой? Дурню хоть би не писали:))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:15

  killerbean написав:Не знаю что за сайт, но работает


Нє, у всіх з телефона не працює. Ладно нашла інші:))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

С телефона лучше ТабТрейдер, под Ятелефон тоже есть.

https://play.google.com/store/apps/deta ... er.android
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:30

маю:) просто звикла до тієї.

Гифто, що виробляє +72%
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:46

що за Гифто?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 02:31

  greenozon написав:що за Гифто?


GTO дав +92%
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:09

яка думка? хтось тестував?

Створено перший український гаманець для криптовалюти
Компанія Hideez Group показала перший український гаманець для криптовалюти Hideez Wallet, створений на базі вже розробленого пристрою - "розумного" брелка Hideez Key.

Про це повідомляє Ain.ua.

За словами CEO проекту Олега Науменко, це буде повністю окремий продукт з функціями гаманця для криптовалюта і блокчейна в цілому.

За його словами, Hideez Wallet відрізняється від існуючих аналогів тим, що це бездротовий пристрій, може працювати з мобільними і десктопами.

Для підписання транзакцій в ньому працює технологія Invisible Pin яка працює як комбінація коротких і довгих натискань кнопки на пристрої.

"Її неможливо підглянути і перехопити, як, наприклад, паролі або стандартні PIN-коди", - говорить Науменко.

Також, є можливість створити резервну копію приватного ключа - з одного такого гаманця на інший.

На сьогодні компанія вже виробила першу партію пристроїв для тестів. Масове виробництво планують на кінець другого кварталу цього року. В Україні біржа криптовалюта Kuna вже починає продаж пристроїв компанії для авторизації своїх користувачів.

Нагадаємо, з 1-січня 2018 року в Україні запрацював перший криптовалютний гаманець з функціями банкінгу PrivatCoins.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:25

яка думка? хтось тестував?

от як тільки заходить мова про те що в Україні запрачювало щоь криптовалютне - то зразу відчувається маячня. Не може криптовалюта працювали локально.

А апаратний гаманець - то можлоиво й зробили, можливо навіть гарно вийшло. Зробили ж Stalket, PocketBook - речі гідні поваги і тому отримали визнання.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 02:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Аппаратные кошельки отлично заменяются покупкой более дешевой модели смартфона чисто под кошелек. Даже Чабонян (владелец биржи kuna) в одном из интервью об этом сказал, а теперь видимо решили бабла срубить на аппаратных кошельках. Им надо было еще ICO по этому поводу запустить. Несколько млн $ бы точно с аленей насыпалось.
Zebra
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