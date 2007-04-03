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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лют, 2018 02:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Аппаратные кошельки отлично заменяются покупкой более дешевой модели смартфона чисто под кошелек. Даже Чабонян (владелец биржи kuna) в одном из интервью об этом сказал, а теперь видимо решили бабла срубить на аппаратных кошельках. Им надо было еще ICO по этому поводу запустить. Несколько млн $ бы точно с аленей насыпалось.
Додано: Нед 18 лют, 2018 08:54
Том Ли прогнозирует новые рекорды биткоина
Новые ценовые рекорды биткоин продемонстрирует в июле 2018 года, считает известный финансовый эксперт и экс-аналитик финансового холдинга JPMorgan Chase, Том Ли (Tom Lee).
Напомним, что исторического максимума $19 511 курс биткоина достиг в середине декабря 2017 года. Период с 18 декабря 2017 года по 6 февраля 2018 года отмечен существенной коррекцией, к результате которой биткоин упал на 70%. В последнюю неделю курс биткоина восстанавливается и 15 февраля снова поднялся выше отметки в $10 000, а на конец дня 17 февраля находится около $10 800. Том Ли полагает, что такая динамика цены биткоина соответствует «V-образному» паттерну.
Экспертом был проведен анализ 22 коррекционных движений биткоина, начиная с 2010 года. Из результатов исследования аналитик сделал вывод: для полного восстановления биткоину потребуется 80 дней, по окончании которых в июле первая криптовалюта покажет новые рекорды. В настроении инвесторов в последнее время также наблюдается некоторое улучшение, что говорит о возможных перспективах роста биткоина, отмечает Том Ли.
В своих январских прогнозах Ли заявлял о росте цены биткоина в 2018 году. Предполагаемые экспертом значения – 25 000 долларов в 2018 году, и $125 000 к концу 2022 года.
Додано: Нед 18 лют, 2018 18:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Думается мне, не последней принчиной обвала было то что я бабло вывел в январе
Додано: Нед 18 лют, 2018 19:06
Додано: Нед 18 лют, 2018 19:43
Додано: Нед 18 лют, 2018 19:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Был в пятницу на конференции по финтеху. В общем зачем-то пригласили туда в качестве "спикера" барыгу, который свою квартиру в Киеве за биткоэны продал. Слушать его - это была умора. На фразе "Мы этой сделкой нанесли мощный удар по коррупции в Украине, по всем этим МБТИ и гос регистраторам" - я не выдержал, вышел из зала.
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:00
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:19
Простите меня!!
Кто подскажет как с мин потерями(комиссий) выводить с биржи yobit.
Или может другую посоветуете.
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