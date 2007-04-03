Додано: Нед 18 лют, 2018 08:54

Новые ценовые рекорды биткоин продемонстрирует в июле 2018 года, считает известный финансовый эксперт и экс-аналитик финансового холдинга JPMorgan Chase, Том Ли (Tom Lee).Напомним, что исторического максимума $19 511 курс биткоина достиг в середине декабря 2017 года. Период с 18 декабря 2017 года по 6 февраля 2018 года отмечен существенной коррекцией, к результате которой биткоин упал на 70%. В последнюю неделю курс биткоина восстанавливается и 15 февраля снова поднялся выше отметки в $10 000, а на конец дня 17 февраля находится около $10 800. Том Ли полагает, что такая динамика цены биткоина соответствует «V-образному» паттерну.Экспертом был проведен анализ 22 коррекционных движений биткоина, начиная с 2010 года. Из результатов исследования аналитик сделал вывод: для полного восстановления биткоину потребуется 80 дней, по окончании которых в июле первая криптовалюта покажет новые рекорды. В настроении инвесторов в последнее время также наблюдается некоторое улучшение, что говорит о возможных перспективах роста биткоина, отмечает Том Ли.В своих январских прогнозах Ли заявлял о росте цены биткоина в 2018 году. Предполагаемые экспертом значения – 25 000 долларов в 2018 году, и $125 000 к концу 2022 года.