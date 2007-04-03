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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1016101710181019

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.9 5 84
1) $6250 і вище
17%
14
2) $6000-$6249
5%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
1%
1
6) $5000-$5499
8%
7
7) $4500-$4999
10%
8
8 $3500-$4499
13%
11
9) $2500-$3499
7%
6
10) нижче $2500
36%
30
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 00:10

Zebra
Дальше вниз под 5000?
aladin
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 00:30

  aladin написав:Zebra
Дальше вниз под 5000?

в следующем году точно там закрепимся

но в 2020 очередной понижение вознаграждения и снова начнется
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 08:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Аппаратные кошельки отлично заменяются покупкой более дешевой модели смартфона чисто под кошелек. Даже Чабонян (владелец биржи kuna) в одном из интервью об этом сказал, а теперь видимо решили бабла срубить на аппаратных кошельках.


Неверно. Уровень защины в аппаратных кошельках намного выше чем в смартфонах. Я бы больше 1-2К баксов там не хранил.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 08:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хаха, уже не пирамида, но "устойчивый к обвалам". Они уже не знают что придумать с этим Тетером.

Bitmex Research: Tether Not a Ponzi But Susceptible to Shutdown

https://news.bitcoin.com/bitmex-researc ... m=telegram
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:24

Воосприимчывый к обнулению.

  killerbean написав:Хаха, уже не пирамида, но "устойчивый к обвалам". Они уже не знают что придумать с этим Тетером.

Bitmex Research: Tether Not a Ponzi But Susceptible to Shutdown

https://news.bitcoin.com/bitmex-researc ... m=telegram

Ты уверен в правильности перевода? Я нет.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ой, не проснулся. Имел ввиду одно, а перевел как другое "Susceptible to Shutdown" "Подвержен к закрытию".
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:22

Веб 3.0: Зачем он нужен и каким он будет

Сейчас много шумихи вокруг так называемого веба 3.0 и радикальных изменений, которые он может принести в индустрию, но лишь немногие люди действительно понимают его суть и то, чего от него ждать. Чтобы заглянуть в будущее, нужно вернуться к прошлому и его изучить предшественников: веб 1.0 и веб 2.0. Предлагаем вашему вниманию перевод статьи Маттео Джанпьетро Заго (Matteo Gianpietro Zago) — предпринимателя, основателя стартапа Essentia.
https://coinspot.io/technology/veb-3-0- ... -on-budet/
moniks
 
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