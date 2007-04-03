Zebra
Дальше вниз под 5000?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2018 00:30
Додано: Пон 19 лют, 2018 08:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Неверно. Уровень защины в аппаратных кошельках намного выше чем в смартфонах. Я бы больше 1-2К баксов там не хранил.
Додано: Пон 19 лют, 2018 08:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Хаха, уже не пирамида, но "устойчивый к обвалам". Они уже не знают что придумать с этим Тетером.
Bitmex Research: Tether Not a Ponzi But Susceptible to Shutdown
Додано: Пон 19 лют, 2018 09:24
Воосприимчывый к обнулению.
Ты уверен в правильности перевода? Я нет.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Додано: Пон 19 лют, 2018 09:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ой, не проснулся. Имел ввиду одно, а перевел как другое "Susceptible to Shutdown" "Подвержен к закрытию".
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:22
Веб 3.0: Зачем он нужен и каким он будет
Сейчас много шумихи вокруг так называемого веба 3.0 и радикальных изменений, которые он может принести в индустрию, но лишь немногие люди действительно понимают его суть и то, чего от него ждать. Чтобы заглянуть в будущее, нужно вернуться к прошлому и его изучить предшественников: веб 1.0 и веб 2.0. Предлагаем вашему вниманию перевод статьи Маттео Джанпьетро Заго (Matteo Gianpietro Zago) — предпринимателя, основателя стартапа Essentia.
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