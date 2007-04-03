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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лют, 2018 16:15
flyman написав:
хужєє адназначна, ефір подкрадується до штуцера (аффтар жжот о ПА200)
Статейка вышла в июле 2017. А вообще да, там все заипись:
“People are crazed over it. Grandpas and grandmas come to our office lobby and say they want to put half a billion won ($447,000),” says Steve Lim, CSO of digital exchange startup Coinone. “We ask them how they heard about us, and they say, ‘I heard about you through a friend who invested a couple thousand and made a killing, and I want to do it too’ ... but they have no idea how to use the app or email.”
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Додано: Вів 20 лют, 2018 16:28
airmax78 написав: flyman написав:
хужєє адназначна, ефір подкрадується до штуцера (аффтар жжот о ПА200)
Статейка вышла в июле 2017. А вообще да, там все заипись:
“People are crazed over it. Grandpas and grandmas come to our office lobby and say they want to put half a billion won ($447,000),” says Steve Lim, CSO of digital exchange startup Coinone. “We ask them how they heard about us, and they say, ‘I heard about you through a friend who invested a couple thousand and made a killing, and I want to do it too’ ... but they have no idea how to use the app or email.”
Макс, ПК зараз одна із найпродвинутіших економік, яка уходить в цифру.
Так що криптошизанутість гранма і грандма - для них то норма.
Ти як реднек з мідлновере дивишся як на шайтан економіку будущего от лукавого.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 20 лют, 2018 16:34
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
хужєє адназначна, ефір подкрадується до штуцера (аффтар жжот о ПА200)
Статейка вышла в июле 2017. А вообще да, там все заипись:
“People are crazed over it. Grandpas and grandmas come to our office lobby and say they want to put half a billion won ($447,000),” says Steve Lim, CSO of digital exchange startup Coinone. “We ask them how they heard about us, and they say, ‘I heard about you through a friend who invested a couple thousand and made a killing, and I want to do it too’ ... but they have no idea how to use the app or email.”
Макс, ПК зараз одна із найпродвинутіших економік, яка уходить в цифру.
Так що криптошизанутість гранма і грандма - для них то норма.
Ти як реднек з мідлновере дивишся як на шайтан економіку будущего от лукавого.
Флай, ты тилькы па пильски не умеешь читать или по-американски тоже не очень?
I heard about you through a friend who invested a couple thousand and made a killing, and I want to do it too’ ... but they have no idea how to use the app or email.
Давай задвинь еще че-нить про цыфравую иканомеку.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 16:42
airmax78 написав: flyman написав:
Макс, ПК зараз одна із найпродвинутіших економік, яка уходить в цифру.
Так що криптошизанутість гранма і грандма - для них то норма.
Ти як реднек з мідлновере дивишся як на шайтан економіку будущего от лукавого.
Флай, ты тилькы па пильски не умеешь читать или по-американски тоже не очень?
I heard about you through a friend who invested a couple thousand and made a killing, and I want to do it too’ ... but they have no idea how to use the app or email.
Давай задвинь еще че-нить про цыфравую иканомеку.
все папіреду, я віучу чєтать папільски, а оні пользовацца е-милом і е-аплікацією і памоге нам техналогійа блокчайна
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 20 лют, 2018 19:30
Не нужно вкладывать все в биткоин, рискуете потерять все
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Саша Стенк
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Додано: Вів 20 лют, 2018 19:43
Саша Стенк написав:
Не нужно вкладывать все в биткоин, рискуете потерять все
Обоснуйте!
Шучу.
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airmax78
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:42
Шаг и мат для всех кто хоронил биткоин из-за слишком больших комиссий и «медленного передвижения»… Мемпул биткоина уже третью неделю пуст, а комиссия находится на рекордно низком уровне - результаты массового внедрения протокола SegWit со стороны крупнейших криптовалютных бирж и обменников. Вышел релиз Bitcoin Core 0.16.0, в котором SegWit-адреса установлены по умолчанию. Больше SegWit - дешевле транзакции, средняя комиссия уже ниже 3$.
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greenozon
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:49
greenozon написав:
Шаг и мат для всех кто хоронил биткоин из-за слишком больших комиссий и «медленного передвижения»… Мемпул биткоина уже третью неделю пуст, а комиссия находится на рекордно низком уровне - результаты массового внедрения протокола SegWit со стороны крупнейших криптовалютных бирж и обменников. Вышел релиз Bitcoin Core 0.16.0, в котором SegWit-адреса установлены по умолчанию. Больше SegWit - дешевле транзакции, средняя комиссия уже ниже 3$.
Еще одно подтверждение того, что биткоин кроме как на казино-биржах больше нигде за 10 лет не нашел применения.
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Zebra
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:50
Zebra написав:
Мучает меня чуйка, что биток может до лета выстрелить на 28-38к потом его саммит G20 уронит.
После того как цена с 18 свалилась до 5 неужели кто-то опять захочет покупать хотя бы по 18 ?
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vladimir07
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:52
vladimir07 написав:
Zebra написав:
Мучает меня чуйка, что биток может до лета выстрелить на 28-38к потом его саммит G20 уронит.
После того как цена с 18 свалилась до 5 неужели кто-то опять захочет покупать хотя бы по 18 ?
Корейцы на цену не смотрят.
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Zebra
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