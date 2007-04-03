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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1021102210231024

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.8 5 87
1) $6250 і вище
17%
15
2) $6000-$6249
5%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
1%
1
6) $5000-$5499
9%
8
7) $4500-$4999
10%
9
8 $3500-$4499
13%
11
9) $2500-$3499
7%
6
10) нижче $2500
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 16:15

  flyman написав:
  airmax78 написав:"Не пирамида"(с): https://www.forbes.com/sites/elainerami ... 7147526341
Статья древняя, но сейчас, боюсь, там все еще хуже.
P.S. А че в Южной Корее не растут тюльпаны?

хужєє адназначна, ефір подкрадується до штуцера (аффтар жжот о ПА200)

Статейка вышла в июле 2017. А вообще да, там все заипись:
“People are crazed over it. Grandpas and grandmas come to our office lobby and say they want to put half a billion won ($447,000),” says Steve Lim, CSO of digital exchange startup Coinone. “We ask them how they heard about us, and they say, ‘I heard about you through a friend who invested a couple thousand and made a killing, and I want to do it too’ ... but they have no idea how to use the app or email.”
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 16:28

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:"Не пирамида"(с): https://www.forbes.com/sites/elainerami ... 7147526341
Статья древняя, но сейчас, боюсь, там все еще хуже.
P.S. А че в Южной Корее не растут тюльпаны?

хужєє адназначна, ефір подкрадується до штуцера (аффтар жжот о ПА200)

Статейка вышла в июле 2017. А вообще да, там все заипись:
“People are crazed over it. Grandpas and grandmas come to our office lobby and say they want to put half a billion won ($447,000),” says Steve Lim, CSO of digital exchange startup Coinone. “We ask them how they heard about us, and they say, ‘I heard about you through a friend who invested a couple thousand and made a killing, and I want to do it too’ ... but they have no idea how to use the app or email.”

Макс, ПК зараз одна із найпродвинутіших економік, яка уходить в цифру.
Так що криптошизанутість гранма і грандма - для них то норма.
Ти як реднек з мідлновере дивишся як на шайтан економіку будущего от лукавого.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 16:34

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:хужєє адназначна, ефір подкрадується до штуцера (аффтар жжот о ПА200)

Статейка вышла в июле 2017. А вообще да, там все заипись:
“People are crazed over it. Grandpas and grandmas come to our office lobby and say they want to put half a billion won ($447,000),” says Steve Lim, CSO of digital exchange startup Coinone. “We ask them how they heard about us, and they say, ‘I heard about you through a friend who invested a couple thousand and made a killing, and I want to do it too’ ... but they have no idea how to use the app or email.”

Макс, ПК зараз одна із найпродвинутіших економік, яка уходить в цифру.
Так що криптошизанутість гранма і грандма - для них то норма.
Ти як реднек з мідлновере дивишся як на шайтан економіку будущего от лукавого.

Флай, ты тилькы па пильски не умеешь читать или по-американски тоже не очень?
I heard about you through a friend who invested a couple thousand and made a killing, and I want to do it too’ ... but they have no idea how to use the app or email.

Давай задвинь еще че-нить про цыфравую иканомеку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 16:42

  airmax78 написав:
  flyman написав:Макс, ПК зараз одна із найпродвинутіших економік, яка уходить в цифру.
Так що криптошизанутість гранма і грандма - для них то норма.
Ти як реднек з мідлновере дивишся як на шайтан економіку будущего от лукавого.

Флай, ты тилькы па пильски не умеешь читать или по-американски тоже не очень?
I heard about you through a friend who invested a couple thousand and made a killing, and I want to do it too’ ... but they have no idea how to use the app or email.

Давай задвинь еще че-нить про цыфравую иканомеку.

все папіреду, я віучу чєтать папільски, а оні пользовацца е-милом і е-аплікацією і памоге нам техналогійа блокчайна
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 19:30

Криптовалюты , рынок криптовалют

Не нужно вкладывать все в биткоин, рискуете потерять все
Саша Стенк
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 19:43

  Саша Стенк написав:Не нужно вкладывать все в биткоин, рискуете потерять все

Обоснуйте!

Шучу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:42

Шаг и мат для всех кто хоронил биткоин из-за слишком больших комиссий и «медленного передвижения»… Мемпул биткоина уже третью неделю пуст, а комиссия находится на рекордно низком уровне - результаты массового внедрения протокола SegWit со стороны крупнейших криптовалютных бирж и обменников. Вышел релиз Bitcoin Core 0.16.0, в котором SegWit-адреса установлены по умолчанию. Больше SegWit - дешевле транзакции, средняя комиссия уже ниже 3$.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:49

  greenozon написав:Шаг и мат для всех кто хоронил биткоин из-за слишком больших комиссий и «медленного передвижения»… Мемпул биткоина уже третью неделю пуст, а комиссия находится на рекордно низком уровне - результаты массового внедрения протокола SegWit со стороны крупнейших криптовалютных бирж и обменников. Вышел релиз Bitcoin Core 0.16.0, в котором SegWit-адреса установлены по умолчанию. Больше SegWit - дешевле транзакции, средняя комиссия уже ниже 3$.

Еще одно подтверждение того, что биткоин кроме как на казино-биржах больше нигде за 10 лет не нашел применения.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:50

  Zebra написав:Мучает меня чуйка, что биток может до лета выстрелить на 28-38к потом его саммит G20 уронит.


После того как цена с 18 свалилась до 5 неужели кто-то опять захочет покупать хотя бы по 18 ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:52

  vladimir07 написав:
  Zebra написав:Мучает меня чуйка, что биток может до лета выстрелить на 28-38к потом его саммит G20 уронит.


После того как цена с 18 свалилась до 5 неужели кто-то опять захочет покупать хотя бы по 18 ?

Корейцы на цену не смотрят.
Zebra
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