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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лют, 2018 22:30
По битку резво так вернулись к цифрам 18 февраля и, похоже, до уровней 16-го доберемся еще до утра
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antey1969
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