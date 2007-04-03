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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1023102410251026

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 88
1) $6250 і вище
18%
16
2) $6000-$6249
5%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
1%
1
6) $5000-$5499
9%
8
7) $4500-$4999
10%
9
8 $3500-$4499
13%
11
9) $2500-$3499
7%
6
10) нижче $2500
34%
30
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:30

По битку резво так вернулись к цифрам 18 февраля и, похоже, до уровней 16-го доберемся еще до утра
antey1969
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