Ээээ, а как же "Корейцы всё решают"? Уже не работает?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:08
а китайський новий рік ще щось рішає?
чи вже в топку
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Додано: Чет 22 лют, 2018 21:24
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:52
Додано: Чет 22 лют, 2018 23:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: Чет 22 лют, 2018 23:17
Вы даже эмиссию и комиссию правильно посчитать не можете, а что-то о финансовом ликбезе говорите
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