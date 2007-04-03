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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1026102710281029

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 91
1) $6250 і вище
20%
18
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
1%
1
6) $5000-$5499
10%
9
7) $4500-$4999
10%
9
8 $3500-$4499
12%
11
9) $2500-$3499
7%
6
10) нижче $2500
33%
30
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Допускаю, что цену до $11750 загнали, чтоб слить биткоина лохвестору на $400 млн и рассчитаться с хомячками.


Ээээ, а как же "Корейцы всё решают"? Уже не работает? :)
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:08

а китайський новий рік ще щось рішає?
чи вже в топку :)
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:24

  killerbean написав:
  Zebra написав:Допускаю, что цену до $11750 загнали, чтоб слить биткоина лохвестору на $400 млн и рассчитаться с хомячками.


Ээээ, а как же "Корейцы всё решают"? Уже не работает? :)


Не будь Кореи уже б на $1000 упали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:52

  Zebra написав:Реддит разрывается сообщениями, что народ с битфинекса начал массово получать свой фиат

все все платится (с)
крипто МММ живой еще, 3000 пока отменяется ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:17

  Zebra написав:
  lapay написав:
  Zebra написав:Ну подивимось скільки аленятки ви протримаєтесь, при 10-12к платячи $100 млн майнерам за нові монети і $200-400 млн біржам комісійних ЩОДЕННО.

Так зебра теж олень, тільки з обломаними рогами і в полоску. :)
І звідки такі комісійні?

Зображення
Комісійні бірж - 0.1-0.2%%

Вы даже эмиссию и комиссию правильно посчитать не можете, а что-то о финансовом ликбезе говорите :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

подождите обнуления, биток будут бесплатно раздавать
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 06:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И чего это они свои халупы за пирамиду продают?

http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/art ... tcoin.html
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Про биток с 15:15
https://player.vimeo.com/video/256291867
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:57

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Хоть 1кв еще не закончился, пока промежуточный итог.
Также можно добавить голосовалку по максимуму
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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