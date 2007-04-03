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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:55
Жерминаль написав:
Ку-ку?
шо дєлать,а? запуталась:) на 13 или 8800? в обед все продала, купленное ночью.
Хорошие цифры приводит Зебра. 1.5 ярда свежей наличности ежеквартально только на поддержание существующего курса, при условии, что во вновь появляющиееся криптог0вно вообще ни копейки никто вкладывать не будет. 6 ярдов в год. При том проникновении крипты в реальный мир, которое есть сейчас, обеспечить взрывной или даже просто серьезный стабильный рост с текущих уровней - очень сложно. Повторения 2017го не будет. Ну по крайней мере в этом году так точно.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:02
єто мне? Зачем столько букоФ?:))
Дальше чем два-три дня не заглядиваю.
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Жерминаль
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:12
trololo написав:
кто не купил па 6к, может еще взять па 10к
Кто не продал по 10к будет продавать по 4-5к в конце года
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Zebra
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:21
Zebra написав: trololo написав:
кто не купил па 6к, может еще взять па 10к
Кто не продал по 10к будет продавать по 4-5к в конце года
до конца года это слабо, давай сразу прогноз на пять лет
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:02
trololo написав: Zebra написав: trololo написав:
кто не купил па 6к, может еще взять па 10к
Кто не продал по 10к будет продавать по 4-5к в конце года
до конца года это слабо, давай сразу прогноз на пять лет
Цена биткоина основана на консенсусе участников и технологии блокчейн. И первое и второе устареет. Поэтому вангую изобретение квантового компьютера и полное обнуление сети.
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Zebra
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