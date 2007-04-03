шо дєлать,а? запуталась:) на 13 или 8800? в обед все продала, купленное ночью.
Хорошие цифры приводит Зебра. 1.5 ярда свежей наличности ежеквартально только на поддержание существующего курса, при условии, что во вновь появляющиееся криптог0вно вообще ни копейки никто вкладывать не будет. 6 ярдов в год. При том проникновении крипты в реальный мир, которое есть сейчас, обеспечить взрывной или даже просто серьезный стабильный рост с текущих уровней - очень сложно. Повторения 2017го не будет. Ну по крайней мере в этом году так точно.
denebola написав:А тем временем Интел уже представила квантовый компьютер на 50 кубит. https://itc.ua/blogs/vot-tak-vyiglyadit ... yuter-ibm/ Еще немного, и появится 100-200-300 кубитный компьютер. Соответственно с помощью алгоритма Шора любой, получивший доступ к такому компьютеру, сможет получить доступ к любому кошельку любой нынешней криптовалюты практически мгновенно.
Вы ошибаетесь. Даже взять вcе текущие компьютеры в мире за всю историю, и добавить к ним все квантовые компьютеры, которые в работе никто не видел, то у вас уйдут тысячи лет, чтобы подобрать 256-битный хеш биткоина.
А по факту, если будет предложен какой-то более эффективный метод подбора хеша, чем полный перебор - то никто не мешает хеш сделать 512-1024-2048-...-4194304 битным
Вы все равно не запоминаете свой биткоин кошель, а копируете его руками. Ну будет у вас адрес кошелька на пару листов А4, какая раница?
Посмотрите тут хотябы 1-ю неделю лекций, чтобы в этом разобраться.