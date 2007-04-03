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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1029103010311032

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 92
1) $6250 і вище
20%
18
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
2%
2
6) $5000-$5499
10%
9
7) $4500-$4999
10%
9
8 $3500-$4499
12%
11
9) $2500-$3499
7%
6
10) нижче $2500
33%
30
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:55

  Жерминаль написав:Ку-ку?

шо дєлать,а? запуталась:) на 13 или 8800? в обед все продала, купленное ночью.

Хорошие цифры приводит Зебра. 1.5 ярда свежей наличности ежеквартально только на поддержание существующего курса, при условии, что во вновь появляющиееся криптог0вно вообще ни копейки никто вкладывать не будет. 6 ярдов в год. При том проникновении крипты в реальный мир, которое есть сейчас, обеспечить взрывной или даже просто серьезный стабильный рост с текущих уровней - очень сложно. Повторения 2017го не будет. Ну по крайней мере в этом году так точно.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:02

єто мне? Зачем столько букоФ?:))

Дальше чем два-три дня не заглядиваю.
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:12

  trololo написав:кто не купил па 6к, может еще взять па 10к

Кто не продал по 10к будет продавать по 4-5к в конце года
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:21

  Zebra написав:
  trololo написав:кто не купил па 6к, может еще взять па 10к

Кто не продал по 10к будет продавать по 4-5к в конце года


до конца года это слабо, давай сразу прогноз на пять лет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:02

  trololo написав:
  Zebra написав:
  trololo написав:кто не купил па 6к, может еще взять па 10к

Кто не продал по 10к будет продавать по 4-5к в конце года


до конца года это слабо, давай сразу прогноз на пять лет

Цена биткоина основана на консенсусе участников и технологии блокчейн. И первое и второе устареет. Поэтому вангую изобретение квантового компьютера и полное обнуление сети.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  denebola написав:А тем временем Интел уже представила квантовый компьютер на 50 кубит.
https://itc.ua/blogs/vot-tak-vyiglyadit ... yuter-ibm/
Еще немного, и появится 100-200-300 кубитный компьютер. Соответственно с помощью алгоритма Шора любой, получивший доступ к такому компьютеру, сможет получить доступ к любому кошельку любой нынешней криптовалюты практически мгновенно.


Вы ошибаетесь. Даже взять вcе текущие компьютеры в мире за всю историю, и добавить к ним все квантовые компьютеры, которые в работе никто не видел, то у вас уйдут тысячи лет, чтобы подобрать 256-битный хеш биткоина.

А по факту, если будет предложен какой-то более эффективный метод подбора хеша, чем полный перебор - то никто не мешает хеш сделать 512-1024-2048-...-4194304 битным

Вы все равно не запоминаете свой биткоин кошель, а копируете его руками. Ну будет у вас адрес кошелька на пару листов А4, какая раница?

Посмотрите тут хотябы 1-ю неделю лекций, чтобы в этом разобраться.

https://www.coursera.org/learn/cryptocu ... me/welcome

P.S. Всем рекомендую, отличный курс от Принстонского универа.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:51

кто купил па 10к, наверное лучше пока продать па 10к, не взлетает.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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