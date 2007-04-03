killerbean написав:Вы ошибаетесь. Даже взять вcе текущие компьютеры в мире за всю историю, и добавить к ним все квантовые компьютеры, которые в работе никто не видел, то у вас уйдут тысячи лет, чтобы подобрать 256-битный хеш биткоина.
На сегодняшний день нет эффективного квантового алгоритма для подбора 256-битного хеша SHA-256. Но этого и не требуется. Кошельки защищаются парой закрытый и открытый ключ. В алгоритме на базе эллиптических кривых задача дискретного лагорифмирования считается не разрешимой без перебора с помощью детерминированых компьютеров. Но есть эффективный квантовый алгоритм Шора (можно глянуть в той же википедии), разрушающий невозможность найти закрытый ключ кошелька по открытому. Таким образом, у пользователя квантового компьютера появляется возможность платить с любого чужого кошелька, как со своего. Ну а майнеры уже будут накладывать хеш, закрывая такие транзакции старым добрым способом с помощью поиска хеща, меньше заданного значения.
Совершенно верно. Квантовостойкое шифрование может и будет создано, но к битку оно уже не будет иметь никакого отношения. Биток будет обнулен, т.к. изменения алгоритма и ключей для всей сети не имеет смысла. Не все пользователи будут менять свои ключи на новые, а многие вообще будут сидеть в танке и не понимать че происходит, пока их биточки уплывают. Следовательно полное обнуление.
killerbean написав:Вы ошибаетесь. Даже взять вcе текущие компьютеры в мире за всю историю, и добавить к ним все квантовые компьютеры, которые в работе никто не видел, то у вас уйдут тысячи лет, чтобы подобрать 256-битный хеш биткоина.
На сегодняшний день нет эффективного квантового алгоритма для подбора 256-битного хеша SHA-256. Но этого и не требуется. Кошельки защищаются парой закрытый и открытый ключ. В алгоритме на базе эллиптических кривых задача дискретного лагорифмирования считается не разрешимой без перебора с помощью детерминированых компьютеров. Но есть эффективный квантовый алгоритм Шора (можно глянуть в той же википедии), разрушающий невозможность найти закрытый ключ кошелька по открытому. Таким образом, у пользователя квантового компьютера появляется возможность платить с любого чужого кошелька, как со своего. Ну а майнеры уже будут накладывать хеш, закрывая такие транзакции старым добрым способом с помощью поиска хеща, меньше заданного значения.
ЛАгОрифмирования, да? Ладно, поехали дальше разбирать вашу лажу.
Во-первых, алгоритм не SHA-256, а двойной SHA-256 для избежания атаки удлинением, которой подвержены все алгоритмы на основе структуры Меркла-Дамгарда. Используется как числодробилка для майнинга, к операциям с монетами отношения не имеет. Альтернатив полно, но асиководы взбунтуются в случае замены.
Во-вторых, именно кошельки можно шифровать как угодно. Точнее говоря, есть смысл шифровать лишь закрытые ключи, для чего используется Рейндал в самом стойком варианте (AES-256-CBC). Наиболее успешная атака на этот стандарт имеет сложность 2^254.3, что немногим лучше полного перебора. К тому же он симметричный и вполне устойчивый к взлому квантовыми компьютерами.
В-третьих, адепты секты прорицателей краха крипты, поклоняющиеся квантовому алгоритму факторизации Шора, сами толком не представляют, что это за алгоритм и какие квантовые ресурсы требуются для его эффективной работы. Теоретически его разновидность может быть использована для атак на 256-битный ECDSA, но для этого потребуется 6 ярдов операций на массиве в 1800 логических кубитов на каждую факторизацию. При этом логический кубит != физическому кубиту. На практике требуется не меньше 6 физических для реализации 1 логического. А теперь ближе к телу. 20 лет назад самый быстрый квантовый компьютер был на 3 физических кубита. Месяц назад Интел представила Tangle Lake, квантовый процессор уже на целых 49 кубитов. Так что путь к успеху будет долог и тернист.
В-четвёртых, Биткоин постоянно эволюционирует. В его скриптовый язык легко и просто можно добавить новый формат асимметричных адресов, тем более что альтернативы уже существуют. Далее софт-форк, все пересылают монеты со старых ECDSA адресов на новые и жизнь продолжается.
Zebra написав:Совершенно верно. Квантовостойкое шифрование может и будет создано, но к битку оно уже не будет иметь никакого отношения. Биток будет обнулен, т.к. изменения алгоритма и ключей для всей сети не имеет смысла. Не все пользователи будут менять свои ключи на новые, а многие вообще будут сидеть в танке и не понимать че происходит, пока их биточки уплывают. Следовательно полное обнуление.
Вот я получил квантовый комьютер и все битки мира. Я их обнуляю. Зачем мне это, что дальше? Новый квантовый алгоритм, который надо будет ломать уже кварковым компом?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
phantom_systems написав:В-четвёртых, Биткоин постоянно эволюционирует. В его скриптовый язык легко и просто можно добавить новый формат асимметричных адресов, тем более что альтернативы уже существуют.
Это самый основной посыл. Вообще я очень рад, что на этом форуме кроме обычных торгованов, появились люди с хорошим техническим бекграундом.
Сложность хеш-функции, или даже сам алгоритм без проблем можно поменять. И, если будет какая-то, хотя бы минимальная угроза битку от квантовых сиситем - алгоритм шифрования, или его порядок просто изменят. Это проще простого.
Это проще чем внедрение СегВита в прошлом году. Просто на данный момоент это не имеет никакого смысла потому как SHA-256 со всем справляется.