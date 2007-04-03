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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1030103110321033

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 92
1) $6250 і вище
20%
18
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
2%
2
6) $5000-$5499
10%
9
7) $4500-$4999
10%
9
8 $3500-$4499
12%
11
9) $2500-$3499
7%
6
10) нижче $2500
33%
30
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 18:42

  killerbean написав:Вы ошибаетесь. Даже взять вcе текущие компьютеры в мире за всю историю, и добавить к ним все квантовые компьютеры, которые в работе никто не видел, то у вас уйдут тысячи лет, чтобы подобрать 256-битный хеш биткоина.

На сегодняшний день нет эффективного квантового алгоритма для подбора 256-битного хеша SHA-256. Но этого и не требуется. Кошельки защищаются парой закрытый и открытый ключ. В алгоритме на базе эллиптических кривых задача дискретного лагорифмирования считается не разрешимой без перебора с помощью детерминированых компьютеров. Но есть эффективный квантовый алгоритм Шора (можно глянуть в той же википедии), разрушающий невозможность найти закрытый ключ кошелька по открытому. Таким образом, у пользователя квантового компьютера появляется возможность платить с любого чужого кошелька, как со своего.
Ну а майнеры уже будут накладывать хеш, закрывая такие транзакции старым добрым способом с помощью поиска хеща, меньше заданного значения.
denebola
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 18:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Совершенно верно. Квантовостойкое шифрование может и будет создано, но к битку оно уже не будет иметь никакого отношения. Биток будет обнулен, т.к. изменения алгоритма и ключей для всей сети не имеет смысла. Не все пользователи будут менять свои ключи на новые, а многие вообще будут сидеть в танке и не понимать че происходит, пока их биточки уплывают. Следовательно полное обнуление.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

первый КК будет майнить
barabass
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:42

  denebola написав:
  killerbean написав:Вы ошибаетесь. Даже взять вcе текущие компьютеры в мире за всю историю, и добавить к ним все квантовые компьютеры, которые в работе никто не видел, то у вас уйдут тысячи лет, чтобы подобрать 256-битный хеш биткоина.

На сегодняшний день нет эффективного квантового алгоритма для подбора 256-битного хеша SHA-256. Но этого и не требуется. Кошельки защищаются парой закрытый и открытый ключ. В алгоритме на базе эллиптических кривых задача дискретного лагорифмирования считается не разрешимой без перебора с помощью детерминированых компьютеров. Но есть эффективный квантовый алгоритм Шора (можно глянуть в той же википедии), разрушающий невозможность найти закрытый ключ кошелька по открытому. Таким образом, у пользователя квантового компьютера появляется возможность платить с любого чужого кошелька, как со своего.
Ну а майнеры уже будут накладывать хеш, закрывая такие транзакции старым добрым способом с помощью поиска хеща, меньше заданного значения.


ЛАгОрифмирования, да? Ладно, поехали дальше разбирать вашу лажу.

Во-первых, алгоритм не SHA-256, а двойной SHA-256 для избежания атаки удлинением, которой подвержены все алгоритмы на основе структуры Меркла-Дамгарда. Используется как числодробилка для майнинга, к операциям с монетами отношения не имеет. Альтернатив полно, но асиководы взбунтуются в случае замены.

Во-вторых, именно кошельки можно шифровать как угодно. Точнее говоря, есть смысл шифровать лишь закрытые ключи, для чего используется Рейндал в самом стойком варианте (AES-256-CBC). Наиболее успешная атака на этот стандарт имеет сложность 2^254.3, что немногим лучше полного перебора. К тому же он симметричный и вполне устойчивый к взлому квантовыми компьютерами.

В-третьих, адепты секты прорицателей краха крипты, поклоняющиеся квантовому алгоритму факторизации Шора, сами толком не представляют, что это за алгоритм и какие квантовые ресурсы требуются для его эффективной работы. Теоретически его разновидность может быть использована для атак на 256-битный ECDSA, но для этого потребуется 6 ярдов операций на массиве в 1800 логических кубитов на каждую факторизацию. При этом логический кубит != физическому кубиту. На практике требуется не меньше 6 физических для реализации 1 логического. А теперь ближе к телу. 20 лет назад самый быстрый квантовый компьютер был на 3 физических кубита. Месяц назад Интел представила Tangle Lake, квантовый процессор уже на целых 49 кубитов. Так что путь к успеху будет долог и тернист.

https://spectrum.ieee.org/tech-talk/com ... -supremacy

В-четвёртых, Биткоин постоянно эволюционирует. В его скриптовый язык легко и просто можно добавить новый формат асимметричных адресов, тем более что альтернативы уже существуют. Далее софт-форк, все пересылают монеты со старых ECDSA адресов на новые и жизнь продолжается.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:44

  Zebra написав:Совершенно верно. Квантовостойкое шифрование может и будет создано, но к битку оно уже не будет иметь никакого отношения. Биток будет обнулен, т.к. изменения алгоритма и ключей для всей сети не имеет смысла. Не все пользователи будут менять свои ключи на новые, а многие вообще будут сидеть в танке и не понимать че происходит, пока их биточки уплывают. Следовательно полное обнуление.

Вот я получил квантовый комьютер и все битки мира. Я их обнуляю. Зачем мне это, что дальше? Новый квантовый алгоритм, который надо будет ломать уже кварковым компом?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вы лучше тут меньше языком чешите, а денежками биржи подкрепляйте, не менее $100-200 млн в сутки, а то ваша прелесть уже более 2 месяцев падает.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 01:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:В-четвёртых, Биткоин постоянно эволюционирует. В его скриптовый язык легко и просто можно добавить новый формат асимметричных адресов, тем более что альтернативы уже существуют.


Это самый основной посыл. Вообще я очень рад, что на этом форуме кроме обычных торгованов, появились люди с хорошим техническим бекграундом.

Сложность хеш-функции, или даже сам алгоритм без проблем можно поменять. И, если будет какая-то, хотя бы минимальная угроза битку от квантовых сиситем - алгоритм шифрования, или его порядок просто изменят. Это проще простого.

Это проще чем внедрение СегВита в прошлом году. Просто на данный момоент это не имеет никакого смысла потому как SHA-256 со всем справляется.
killerbean
 
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