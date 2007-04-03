Додано: Суб 24 лют, 2018 20:42

denebola написав: killerbean написав: Вы ошибаетесь. Даже взять вcе текущие компьютеры в мире за всю историю, и добавить к ним все квантовые компьютеры, которые в работе никто не видел, то у вас уйдут тысячи лет, чтобы подобрать 256-битный хеш биткоина.

Вы ошибаетесь. Даже взять вcе текущие компьютеры в мире за всю историю, и добавить к ним все квантовые компьютеры, которые в работе никто не видел, то у вас уйдут тысячи лет, чтобы подобрать 256-битный хеш биткоина.

На сегодняшний день нет эффективного квантового алгоритма для подбора 256-битного хеша SHA-256. Но этого и не требуется. Кошельки защищаются парой закрытый и открытый ключ. В алгоритме на базе эллиптических кривых задача дискретного лагорифмирования считается не разрешимой без перебора с помощью детерминированых компьютеров. Но есть эффективный квантовый алгоритм Шора (можно глянуть в той же википедии), разрушающий невозможность найти закрытый ключ кошелька по открытому. Таким образом, у пользователя квантового компьютера появляется возможность платить с любого чужого кошелька, как со своего.

Ну а майнеры уже будут накладывать хеш, закрывая такие транзакции старым добрым способом с помощью поиска хеща, меньше заданного значения. На сегодняшний день нет эффективного квантового алгоритма для подбора 256-битного хеша SHA-256. Но этого и не требуется. Кошельки защищаются парой закрытый и открытый ключ. В алгоритме на базе эллиптических кривых задача дискретного лагорифмирования считается не разрешимой без перебора с помощью детерминированых компьютеров. Но есть эффективный квантовый алгоритм Шора (можно глянуть в той же википедии), разрушающий невозможность найти закрытый ключ кошелька по открытому. Таким образом,Ну а майнеры уже будут накладывать хеш, закрывая такие транзакции старым добрым способом с помощью поиска хеща, меньше заданного значения.

ЛАгОрифмирования, да? Ладно, поехали дальше разбирать вашу лажу.Во-первых, алгоритм не SHA-256, а двойной SHA-256 для избежания атаки удлинением, которой подвержены все алгоритмы на основе структуры Меркла-Дамгарда. Используется как числодробилка для майнинга, к операциям с монетами отношения не имеет. Альтернатив полно, но асиководы взбунтуются в случае замены.Во-вторых, именно кошельки можно шифровать как угодно. Точнее говоря, есть смысл шифровать лишь закрытые ключи, для чего используется Рейндал в самом стойком варианте (AES-256-CBC). Наиболее успешная атака на этот стандарт имеет сложность 2^254.3, что немногим лучше полного перебора. К тому же он симметричный и вполне устойчивый к взлому квантовыми компьютерами.В-третьих, адепты секты прорицателей краха крипты, поклоняющиеся квантовому алгоритму факторизации Шора, сами толком не представляют, что это за алгоритм и какие квантовые ресурсы требуются для его эффективной работы. Теоретически его разновидность может быть использована для атак на 256-битный ECDSA, но для этого потребуется 6 ярдов операций на массиве в 1800 логических кубитов на каждую факторизацию. При этом логический кубит != физическому кубиту. На практике требуется не меньше 6 физических для реализации 1 логического. А теперь ближе к телу. 20 лет назад самый быстрый квантовый компьютер был на 3 физических кубита. Месяц назад Интел представила Tangle Lake, квантовый процессор уже на целых 49 кубитов. Так что путь к успеху будет долог и тернист.В-четвёртых, Биткоин постоянно эволюционирует. В его скриптовый язык легко и просто можно добавить новый формат асимметричных адресов, тем более что альтернативы уже существуют. Далее софт-форк, все пересылают монеты со старых ECDSA адресов на новые и жизнь продолжается.