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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1031103210331034

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 92
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4%
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2
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1
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7) $4500-$4999
10%
9
8 $3500-$4499
12%
11
9) $2500-$3499
7%
6
10) нижче $2500
33%
30
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:32

Майнинг над пропастью: кто пойдет по пути Венесуэлы

Венесуэла решила показать всему миру новый путь выхода из кризиса. Страна первой в мире запустила национальную криптовалюту El Petro, подкрепленную нефтяными запасами страны.

Каракас заявил уже, что намерен выпустить 100 млн токенов El Petro. Предварительная стоимость одной криптоединицы с привязкой к цене барреля венесуэльской нефти составляет $60. Таким образом, ожидается, что эта мера позволит стране привлечь около $6 млрд.

Пойти на такой нетривиальный шаг, как выпуск национальной криптовалюты El Petro, правительство Венесуэлы заставило критичное состояние экономики. Финансовая система, основанная на боливаре, трещит по швам: по итогам 2017 года инфляция в Венесуэле превысила 2610%.
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/ ... 0959.shtml
В пятницу Мадуро заявил, что интерес инвесторов к сделкам с Petro превысил $1 млрд.

Однако Национальный банк официально не подтвердил эти данные, информация об инвесторах также не была обнародована. По словам Мадуро, есть инвесторы, которые готовы оплатить Petro долларами, евро или биткоинами.

Эксперты довольно скептически относятся к венесуэльской криптовалюте и заявлениям Каракаса.

Не исключено, что Мадуро выдает желаемое за действительное. Более того, американское правительство уже предостерегло инвесторов о последствиях инвестиций в El Petro, как способ обойти санкции США в отношении Венесуэлы
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:54

Одна из крупнейших площадок обмена криптовалюты, Coinbase, передаст Налоговому управлению США (Internal Revenue Service, IRS) данные о 13 тысячах пользователей. Об этом сообщает Cointelegraph.
Речь идет в том числе о записях транзакций с 2013-го по 2015 годы. Уведомления об этом Coinbase разослала клиентам 23 февраля, попросив их обратиться за юридической консультацией к адвокатам.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:11

  freeze написав:Одна из крупнейших площадок обмена криптовалюты, Coinbase, передаст Налоговому управлению США (Internal Revenue Service, IRS) данные о 13 тысячах пользователей. Об этом сообщает Cointelegraph.
Речь идет в том числе о записях транзакций с 2013-го по 2015 годы. Уведомления об этом Coinbase разослала клиентам 23 февраля, попросив их обратиться за юридической консультацией к адвокатам.

Клиенты биржи обрадовались, "ОЙ ...ЛЯ!"... "ТВОЮ МАТЬ!"... "ПИСЕЦ!"
Это еще что, вот когда пойдут в ход данные за 2017 - помним рывок с 1 куе до 19 куе за биток...
В Штатах по поводу уплаты налогов шутить не стоит
antey1969
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