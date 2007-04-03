Каракас заявил уже, что намерен выпустить 100 млн токенов El Petro. Предварительная стоимость одной криптоединицы с привязкой к цене барреля венесуэльской нефти составляет $60. Таким образом, ожидается, что эта мера позволит стране привлечь около $6 млрд.
Пойти на такой нетривиальный шаг, как выпуск национальной криптовалюты El Petro, правительство Венесуэлы заставило критичное состояние экономики. Финансовая система, основанная на боливаре, трещит по швам: по итогам 2017 года инфляция в Венесуэле превысила 2610%.
В пятницу Мадуро заявил, что интерес инвесторов к сделкам с Petro превысил $1 млрд.
Однако Национальный банк официально не подтвердил эти данные, информация об инвесторах также не была обнародована. По словам Мадуро, есть инвесторы, которые готовы оплатить Petro долларами, евро или биткоинами.
Эксперты довольно скептически относятся к венесуэльской криптовалюте и заявлениям Каракаса.
Не исключено, что Мадуро выдает желаемое за действительное. Более того, американское правительство уже предостерегло инвесторов о последствиях инвестиций в El Petro, как способ обойти санкции США в отношении Венесуэлы