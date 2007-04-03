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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1041104210431044

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 100
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
33%
33
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

С учетом битков, находящихся в обращении, реальная сумма на поддержание курса, на самом деле, может быть и в 10 раз больше. Но мы будем отталкиваться от минимально необходимой. Или вы в самом деле думаете, что при себестоимости майнинга 1 битка во многих странах на уровне 600-1000 баксов, будет много желающих не продать его за 10ку, а подержать ради будущего?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:53

  airmax78 написав: мысль о том, что может Накамото свои битки похерил - это кто-то на специализированных форумах вбрасывает?


угу, методички для мл.сотрудников ордена криптоиллюминатов
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:55

  airmax78 написав:С учетом битков, находящихся в обращении, реальная сумма на поддержание курса, на самом деле, может быть и в 10 раз больше. Но мы будем отталкиваться от минимально необходимой. Или вы в самом деле думаете, что при себестоимости майнинга 1 битка во многих странах на уровне 600-1000 баксов, будет много желающих не продать его за 10ку, а подержать ради будущего?


как вы себестоимость майнинга считали? я вот ради интереса смотрел, асик S9 цена в районе 3куе, при текущей цене в месяц молотит на 400 долл, из 60 за ээ. притом что цена ээ у нас оч низкая
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:16

  killerbean написав:
  Zebra написав:Личность самого крупного держателя биткоинов установлена? А Билл был самым крупным богатеем на планете долгих 20+ лет

При чем тут это?

В том что можно при желании и в биткоине оставаться анонимным. Произвести несколько вводов выводов через биржи не требующие документов типа битфинекса и будут твои битки чистыми
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:33

  trololo написав:
  airmax78 написав:Тяжко, тяжко вынимать 50 лямов из кармана лошков каждый божий день на поддержание курса. А с начавшимся ростом ставок в фиате станет в разы тяжелее.


кто сказал, что все 100% от намайненого должно тут же продаваться? полосатого коня не предлагать

Да я на укрбирже вижу как на 100 намайненных эфирнок, приходится всего на 10 штук заявок. Ну ну, пусть не продают.
Zebra
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