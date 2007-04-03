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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:06
С учетом битков, находящихся в обращении, реальная сумма на поддержание курса, на самом деле, может быть и в 10 раз больше. Но мы будем отталкиваться от минимально необходимой. Или вы в самом деле думаете, что при себестоимости майнинга 1 битка во многих странах на уровне 600-1000 баксов, будет много желающих не продать его за 10ку, а подержать ради будущего?
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airmax78
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:53
airmax78 написав:
мысль о том, что может Накамото свои битки похерил - это кто-то на специализированных форумах вбрасывает?
угу, методички для мл.сотрудников ордена криптоиллюминатов
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:55
airmax78 написав:
С учетом битков, находящихся в обращении, реальная сумма на поддержание курса, на самом деле, может быть и в 10 раз больше. Но мы будем отталкиваться от минимально необходимой. Или вы в самом деле думаете, что при себестоимости майнинга 1 битка во многих странах на уровне 600-1000 баксов, будет много желающих не продать его за 10ку, а подержать ради будущего?
как вы себестоимость майнинга считали? я вот ради интереса смотрел, асик S9 цена в районе 3куе, при текущей цене в месяц молотит на 400 долл, из 60 за ээ. притом что цена ээ у нас оч низкая
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 01 бер, 2018 01:16
killerbean написав: Zebra написав:
Личность самого крупного держателя биткоинов установлена? А Билл был самым крупным богатеем на планете долгих 20+ лет
При чем тут это?
В том что можно при желании и в биткоине оставаться анонимным. Произвести несколько вводов выводов через биржи не требующие документов типа битфинекса и будут твои битки чистыми
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Zebra
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Додано: Чет 01 бер, 2018 01:33
trololo написав: airmax78 написав:
Тяжко, тяжко вынимать 50 лямов из кармана лошков каждый божий день на поддержание курса. А с начавшимся ростом ставок в фиате станет в разы тяжелее.
кто сказал, что все 100% от намайненого должно тут же продаваться? полосатого коня не предлагать
Да я на укрбирже вижу как на 100 намайненных эфирнок, приходится всего на 10 штук заявок. Ну ну, пусть не продают.
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Zebra
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