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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:57
killerbean написав: Zebra написав:
В том что можно при желании и в биткоине оставаться анонимным. Произвести несколько вводов выводов через биржи не требующие документов типа битфинекса и будут твои битки чистыми
Для наркоторговцев, о которых говорит Гейтс - нет. Ты заблуждаешься.
Они тупые. Спокойно можно за наркотики платить с бирж используя платные анонимные VPN. На биржу кеш можно завести купив на руках биткоин анонимно, как ты это делал в Киеве.
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Zebra
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:03
Zebra написав:
Они тупые.
Ага, именно поэтому весь мир с ними борется, победить никак не могут, на это тратится куча денег, и при этом они тупые?
Я не виноват, что отказ наркоторговцев пользоваться криптой, не сходится с вашей версией.
Пора уже признать свою ошибку.
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killerbean
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:08
По мнению билла они пользуются ею во всю.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:23
Zebra написав:
По мнению билла они пользуются ею во всю.
Ни у Билла, ни у тебя нет этому никаких подтверждений. Дальше, чем какой-то наркаш на Альфа-бее купит себе марихуаны - дело не идет.
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killerbean
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Додано: Чет 01 бер, 2018 16:07
killerbean
Шото Билли ничего не сказал о смертельной опасности Телеграм в частности и всего интернета вообще. Весь город исписан рекламой наркоты.
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