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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1042104310441045

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 100
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
33%
33
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:57

  killerbean написав:
  Zebra написав:В том что можно при желании и в биткоине оставаться анонимным. Произвести несколько вводов выводов через биржи не требующие документов типа битфинекса и будут твои битки чистыми

Для наркоторговцев, о которых говорит Гейтс - нет. Ты заблуждаешься.

Они тупые. Спокойно можно за наркотики платить с бирж используя платные анонимные VPN. На биржу кеш можно завести купив на руках биткоин анонимно, как ты это делал в Киеве.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Они тупые.

Ага, именно поэтому весь мир с ними борется, победить никак не могут, на это тратится куча денег, и при этом они тупые?

Я не виноват, что отказ наркоторговцев пользоваться криптой, не сходится с вашей версией.
Пора уже признать свою ошибку.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По мнению билла они пользуются ею во всю.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:По мнению билла они пользуются ею во всю.

Ни у Билла, ни у тебя нет этому никаких подтверждений. Дальше, чем какой-то наркаш на Альфа-бее купит себе марихуаны - дело не идет.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:07

killerbean
Шото Билли ничего не сказал о смертельной опасности Телеграм в частности и всего интернета вообще. Весь город исписан рекламой наркоты. :evil:
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