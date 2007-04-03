Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 бер, 2018 17:19
trololo написав:
ты очень много говоришь, в том числе и противоречивого
Zebra
доказал, что он хороший интрадей трейдер. Но вангователь из него какой-то хреновый.
killerbean
Повідомлень: 786
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 102 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 бер, 2018 17:29
killerbean написав: trololo написав:
ты очень много говоришь, в том числе и противоречивого
Zebra
доказал, что он хороший интрадей трейдер. Но вангователь из него какой-то хреновый.
А я поки що торгую намайненим в ноль, але якщо крипта полетить вниз, то піду в мінуса.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Повідомлень: 13544
З нами з: 09.03.14
Подякував: 789 раз.
Подякували: 711 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 бер, 2018 17:43
Представители правительства сообщили, что покупки при помощи криптовалюты не будут облагаться налогом на отток капитала.
https://www.rbc.ru/crypto/news/5a97c0e6 ... m=newsfeed
moniks
Повідомлень: 877
З нами з: 27.08.14
Подякував: 469 раз.
Подякували: 143 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 бер, 2018 19:37
https://www.wsj.com/articles/sec-launch ... 1519856266
Когда же они уже всерьез за тезер с битфинексом возьмутся? Неужели так безнаказанно можно плодить суррогаты, якобы привязанные к баксу?
Устал ждать.
airmax78
Повідомлень: 23922
З нами з: 25.10.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 2724 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 01 бер, 2018 19:37
trololo написав: Zebra написав:
Что я и говорил
ты очень много говоришь, в том числе и противоречивого
Тем временем доминация битка еще на 0.1% поднялась и составляет 40.0%
Zebra
Повідомлень: 5390
З нами з: 21.09.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 570 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:28
flyman написав:
А я поки що торгую намайненим в ноль, але якщо крипта полетить вниз, то піду в мінуса.
Пойдет конечно. Как же я закуплю биток па 3к? Оборудование будет дешеветь. Мои карты сейчас по 15-16К, а я их брал по 7200. Дорого еще всё.
Все должны страдать.
killerbean
Повідомлень: 786
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 102 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 бер, 2018 03:21
airmax78 написав: killerbean написав: Zebra написав:
В том что можно при желании и в биткоине оставаться анонимным. Произвести несколько вводов выводов через биржи не требующие документов типа битфинекса и будут твои битки чистыми
Не надо тупить. Билл Гейтс говорил это в контексте наркотрафика. Наркотрафик соприкасается с реальным миром.
Достаточно доказать принадлежность одной транзакции человеку, и тогда всю цепочку можно раскрутить. Этим уже занимаются специализированые компании, я уже и не говорю про спецслужбы.
https://www.chainalysis.com/
Также уже есть научные изыскания на тему деанонимизации пользователей Тора, которые используют крипту, что какбы намекает, что Биток прозрачен, если вы дружите с высшей математикой.
http://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handl ... sAllowed=y
Ну, получается, народ платит миксерам бабки за красивые глаза. И Накамоту не могут найти просто потому что никому не надо. Никто не дружит с высшей математикой.
Накамота как бы скопытился 5 лет назад, а его пропиарившийся ассистент не внушает доверия. Мож там ещё кто в тусовке был, у кого хватило ума не светиться.
phantom_systems
Повідомлень: 490
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 94 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
44244
163044204
П'ят 02 бер, 2018 01:38 Zebra
6063
1289040
38
34288
реклама