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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1043104410451046

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 100
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
33%
33
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  trololo написав:ты очень много говоришь, в том числе и противоречивого


Zebra доказал, что он хороший интрадей трейдер. Но вангователь из него какой-то хреновый.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:29

  killerbean написав:
  trololo написав:ты очень много говоришь, в том числе и противоречивого


Zebra доказал, что он хороший интрадей трейдер. Но вангователь из него какой-то хреновый.

А я поки що торгую намайненим в ноль, але якщо крипта полетить вниз, то піду в мінуса.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:43

В Германии BTC стал платежным средством

Представители правительства сообщили, что покупки при помощи криптовалюты не будут облагаться налогом на отток капитала.

https://www.rbc.ru/crypto/news/5a97c0e6 ... m=newsfeed
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:37

https://www.wsj.com/articles/sec-launch ... 1519856266

Когда же они уже всерьез за тезер с битфинексом возьмутся? Неужели так безнаказанно можно плодить суррогаты, якобы привязанные к баксу?
Устал ждать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:37

  trololo написав:
  Zebra написав:Что я и говорил


ты очень много говоришь, в том числе и противоречивого

Тем временем доминация битка еще на 0.1% поднялась и составляет 40.0%
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  flyman написав:А я поки що торгую намайненим в ноль, але якщо крипта полетить вниз, то піду в мінуса.


Пойдет конечно. Как же я закуплю биток па 3к? Оборудование будет дешеветь. Мои карты сейчас по 15-16К, а я их брал по 7200. Дорого еще всё.

Все должны страдать.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 03:21

  airmax78 написав:
  killerbean написав:
  Zebra написав:В том что можно при желании и в биткоине оставаться анонимным. Произвести несколько вводов выводов через биржи не требующие документов типа битфинекса и будут твои битки чистыми


Не надо тупить. Билл Гейтс говорил это в контексте наркотрафика. Наркотрафик соприкасается с реальным миром.
Достаточно доказать принадлежность одной транзакции человеку, и тогда всю цепочку можно раскрутить. Этим уже занимаются специализированые компании, я уже и не говорю про спецслужбы.

https://www.chainalysis.com/

Также уже есть научные изыскания на тему деанонимизации пользователей Тора, которые используют крипту, что какбы намекает, что Биток прозрачен, если вы дружите с высшей математикой.

http://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handl ... sAllowed=y

Ну, получается, народ платит миксерам бабки за красивые глаза. И Накамоту не могут найти просто потому что никому не надо. Никто не дружит с высшей математикой.

Накамота как бы скопытился 5 лет назад, а его пропиарившийся ассистент не внушает доверия. Мож там ещё кто в тусовке был, у кого хватило ума не светиться.
phantom_systems
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