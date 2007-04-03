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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1044104510461047

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 100
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
33%
33
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:02

Кстати теперь понял почему.
ZClassic рухнул вниз в 17,6 раз за 10 дней, ведь я на Nice Hash копаю
Востаннє редагувалось kuzment в П'ят 02 бер, 2018 13:03, всього редагувалось 2 разів.
kuzment
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

kuzment, всё копается раза в два сложнее по сравнению с началом декабря :|
Например, вместо 1,1 эфира копается 0,65. Отак.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:23

Vitaka
Смотрю график сложности эфириума, интересно что произошло 15 октября 2017 года, что сложность так сильно снизилась?
Зображення
kuzment
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:41

kuzment
Обновление "Византиум", с ним и пришло снижение сложности.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:32

  Витаха написав:kuzment
Обновление "Византиум", с ним и пришло снижение сложности.


А сейчас повышение сложности отчего и почему?
П.С.
И снова подросло на кошельке Bitfinex до 176 тыс биток.
Как и 6 февраля :mrgreen:
https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r
Vitaka
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